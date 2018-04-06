06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı

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ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı
ABD’nin, Almanya’ya 2,5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.
ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından  yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının Almanya’nın 4 MQ-4C Triton  insansız hava aracının yanı sıra 1 insansız hava araçları misyon kontrol istasyonu, 1 ana operasyon üssü, 1 ileri operasyon üssü ve 20 navigasyon sistemi  alım talebini onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satışın toplam bedelinin 2,5 milyar dolar olduğu belirtilerek, satışın NATO’nın güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı ayrıca Suudi Arabistan’a da 1,3  milyar dolar tutarında 155 mm M109A6 Paladin tipi Obüs sistemlerine dönüştürmek  üzere 180 adet 155 mm M109A5/A6 orta menzilli Obüs sisteminin satışına onay  verildiğini açıkladı.

Satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi  Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın  gelmemesi gerekiyor.

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