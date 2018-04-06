06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Çiftlik Bank'ın yüzü Mehmet Çevik: Özür dilerim

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Çiftlik Bank'ın yüzü Mehmet Çevik: Özür dilerim
On binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, canlı yayınında konuştu.
Çiftlik Bank'ın yüzü Mehmet Çevik: Özür dilerim Çiftlik Bank'ın yüzü Mehmet Çevik: Özür dilerim Çiftlik Bank'ın yüzü Mehmet Çevik: Özür dilerim

Mehmet Çevik, "Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız? Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. Özür dilerim" diye konuştu.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran ve son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi olan Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

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"Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim." diyen Mehmet Çevik'e Çiftlik Bank'ın İnegöl'deki tesis açılışında yaptığı konuşmaları hatırlatıldı.

MEHMET ÇEVİK: SİZ BENİM YERİME ORAYA GİTSENİZ...

Oyuncu Mehmet Çevik ise hakkındaki suçlamalara şöyle cevap verdi:

Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben sadece bir reklam filminde oynadım. Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. 

İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için. Bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim "inşallah" diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez. 

50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım. 

Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız? 

"ÖZÜR DİLERİM"

Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim.

 

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