06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı

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Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren saldırganın 23 el ateş ettiği belirlendi.
Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı

 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma  görevlisi olan saldırganVolkan B'nin saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı  silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildi.

Bu arada, saldırgan Volkan B'nin, 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra geçen  yıl boşandıkları kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi  Saadet Aylin B'nin nüfus bilgilerini güncellemediği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltındaki Saadet Aylin B'nin emniyette rahatsızlandığı,  112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte  binasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın,  Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma  Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu  gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile eski eşi Saadet  Aylin B. gözaltına alınmıştı.

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