06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış

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Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış
Kur üzerinden kriz algısı operasyonu yine tutmadı. Şirketler 3 günde 3.1 milyar dolar satıp TL’ye geçti. 6 Mart’tan bu yana toplam döviz satışı 5.4 milyar dolara ulaştı
Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış

Büyümede G20'nin zirvesine çıkan, ihracatta 15.1 milyar dolarla martta aylık bazda rekora imza atan, ilk nükleer santralinin temelini atarak 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenen yol haritasından sapmayan, dış politikada ise milli çıkarları doğrultusunda attığı adımlarla oyun kurucu haline gelen Türkiye'yi, dolar kuru üzerinden dize getirme operasyonuna en anlamlı cevabı bir kez daha vatandaş ve şirketler verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 ayda 20 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştiren yerli yatırımcılar, son dönemde 4 liranın üzerine yükseltilen dolara yine prim tanımadı.

5.4 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre şirketlerin 28 Mart'ta 107 milyar 176 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 2 Nisan'da 104 milyar 96 milyon dolara indi. Böylece şirketler 3 günde yaklaşık 3.1 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirmiş oldu. Bireysel yatırımcı ise 6 Mart 2018'den bu yana 3.5 milyar dolarlık döviz sattı.

Vatandaşın döviz hesaplarının büyüklüğü bu satışla 114 milyar 661 milyon dolara geriledi. Döviz hesaplarında 6 Mart'tan bu yana gerçekleşen toplam satış 5 milyar 384 milyon dolara ulaştı. 23-30 Mart tarihleri arasındaki haftada döviz hesaplarında 2017 Temmuz'un ayından bu yana en hızlı gerileme yaşandı.

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