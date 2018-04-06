06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı

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Elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin 'usulsüz elektrik' kullandığını söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı
650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı 650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı 650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı

Elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin 'usulsüz elektrik' kullandığını söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hem bunun önüne geçmek hem de tüketici mağduriyetini önlemek için online 'Tek tıkla abone ol' uygulamasını başlattıklarını belirtti.

650 bin kişinin elektrik aboneliğinin kendi üzerine olmadığını tahmin ettiklerini ifade eden Bakal, tüketicilerin aboneliği üzerine almaları uyarısında bulunarak aksi takdirde suç işlediklerini vurguladı.

"650 BİN KİŞİ BAŞKASININ ADINA ABONELİK KULLANIYOR"

Bakal, "Başkası adına elektrik kullanan tüketicilerin, usulsüz kullanımının önüne geçerek elektrik aboneliklerini kendi adlarına almaları ve onlara özel fırsatlardan faydalanmaları için bu uygulamayı başlattık. CK Boğaziçi bölgesinde kendi adına aboneliği olmayan 650 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Usulsüz kullanım tespit çalışmaları kapsamında tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını ileten Bakal, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.

"YENİ TÜKETİCİ ESKİ TÜKETİCİNİN MAĞDURİYETİNE NEDEN OLUYOR"

"Usulsüz kullanım bir tüketim noktasında başkası adına elektrik tüketmektir" diyen Bakal, "Tüketicinin, bir tüketim noktasından başka bir tüketim noktasına taşınıyorsa yani kullanım yerini değiştiriyor ise kesinlikle aboneliğini sonlandırmalarını bekliyoruz. Bu tüketim noktasına gelen yeni müşterinin de mutlaka abonelik sözleşmesi yaparak elektrik kullanımına başlaması gerekiyor. Mevcut abone tüketim noktasından ayrılırken aboneliğini sonlandırmadığı için kullanıcı değişikliğini göremiyoruz. Bu nedenle sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına fatura göndermeye devam ediyoruz. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor " ifadelerini kullandı.

"ABONELİK İŞLEMLERİ HİZMET NOKTASINA GELMEDEN DE YAPILABİLİR"

Tüketicinin, Müşteri Hizmeti Merkezlerine (MÜHİM) gelmesine gerek olmadığını dile getiren Bakal, "Tüketiciler, web sitemizden online olarak müracaat ettiklerinde, biz o tüketicinin bilgilerini alıyoruz, kurye ile sözleşmeyi gönderiyoruz, tüketici sözleşmeyi imzalayıp bize geri gönderiyor. Bu süreç bitene kadar elektriğinin kapalı olmasını beklemiyoruz. Tüketiciler bize web sitemiz (www.ckbogazici.com.tr) üzerinden ulaştığında bilgilerini alır almaz, elektriğini açıyoruz" dedi.

ABONELİĞİ SONLANDIRMAYINCA MAĞDUR OLDULAR

İş yerindeki faaliyeti bittikten sonra aboneliğini sonlandırmadığı için 3 bin 500 lira elektrik faturası ödediğini söyleyen Zeynel Abidin, "İş yerim vardı, anlaşamadık işi bıraktım. İşi bıraktıktan sonra elektrik aboneliği benim üzerime devam etti. Orada 1 buçuk yıl borç birikmiş, haberim yoktu. Benim borcum değil ama zorunlu olarak cebimizden 3 bin 500 lirayı ödedik" dedi.

Nimet Poplata ise Güngören'deki dairesini 1999 yılında sattığını, yeni ev sahibi aboneliği üzerine almadığı için oluşan borçtan mağdur olduğunu belirtti. Poplata, "2013 senesinde tekrar satışı yapılmış ve 2012 senesinde oluşan tutar silinmediği için borç devam etmiş 750 lira olmuş, indirim yaptılar 500 lira ödemek zorunda kaldım" diye konuştu.

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