Oruçluyken Öldürülmüş

Namazlarını eksiksiz kılan Seyitgazi Kırka nüfusuna kayıtlı Fatih Özmutlunun Mübarek Üç Aylar vesileyile dün oruçlu olduğu öğle namazını kılıp geldikten sonra görevinin başındayken şehit edildiği arkadaşları tarafından ifade edildi.
Ajans26
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Namazlarını eksiksiz kılan Seyitgazi Kırka nüfusuna kayıtlı Fatih Özmutlunun Mübarek Üç Aylar vesileyile dün oruçlu olduğu öğle namazını kılıp geldikten sonra görevinin başındayken şehit edildiği arkadaşları tarafından ifade edildi.
Ajans26