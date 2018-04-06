06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Oruçluyken Öldürülmüş

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Oruçluyken Öldürülmüş
Osmangazi Üniversitesinde dün yaşanan ve dört öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği olayda Eğtim Fakültesi Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun oruçluyken öldürüldüğü ortaya çıktı.
Oruçluyken Öldürülmüş Oruçluyken Öldürülmüş Oruçluyken Öldürülmüş

 Namazlarını eksiksiz kılan Seyitgazi Kırka nüfusuna kayıtlı Fatih Özmutlunun Mübarek Üç Aylar vesileyile dün oruçlu olduğu öğle namazını kılıp geldikten sonra görevinin başındayken şehit edildiği arkadaşları tarafından ifade edildi.

Ajans26

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