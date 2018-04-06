06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

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Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.
Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz. Ödemeler kapsamında;

Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL,  Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL,  Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

18:00'DAN İTİBAREN HESAPLARA YATIRILACAK

Destek ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlanacağını kaydeden Fakıbaba, şunları dedi:

" Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle birlikte Ocak ayından bu yana üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 7,1 milyar liraya ulaşacak.Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar TL’lik tarımsal desteklerin yüzde  49’luk kısmını ödemiş olacağız. Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz.” 

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