06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!

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Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!
İstanbul polisinni uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı. Zindaşti'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece’de silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı! Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı! Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Kızı ve şoförü silahlı saldırıda öldürülen Zindaşti’nin uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle bu saldırıda kendisinin hedef alındığı iddia etmişti.

GİZLİ TANIK OLARAK İFADE VERMİŞTİ

Zindaşti aynı zamanda Ergenekon soruşturmasında ‘gizli tanık’ olarak ifade vermişti. İddiaya göre Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği belirlenmişti. ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından İranlı suç örgütü liderine, Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz'e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip, operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edilmişti.

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