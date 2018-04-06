06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 28°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 114.812 -0.12
  • Altın: 172,820 -0.01
  • Dolar: 4,0573 0.37
  • Euro: 4,9673 0.42

Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

»
Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder
Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın Twitter hesabından kendisinin davet edilmediğini yazdı.
Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

Bu sözlere cevap veren İbrahim Tatlıses, herkese davetiye gittiğini, "yusuf yusuf edenlerin" destek ziyaretine gelmediğini söyledi. Akalın'dan anında yanıt geldi "Bana "Yusuf yusuf" diyen İbrahim Tatlıses!!! Yazık!!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!"

Sanatçılar ve sporcular Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 1 Nisan da Hatay'a gitti. Sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses de vardı.

'DEMET AKALIN 'YUSUF YUSUF'TAN GELEMEDİ'

Her zaman etkinliklere aynı kişilerin gittiğini söyleyen Demet Akalın bu duruma isyan etti. Demet Akalın isyan edince etkinliği düzenleyen Polat Yağcı, 'Kendisini çağıracaktık ancak ulaşamadık' dedi, İbrahim Tatlıses ise 'Demet 'yusuf yusuf'tan gelemedi' dedi.

'BENİM KARDEŞİM ASKERE GİDİYOR, HADİ SİZ DE GÖNDERİN ÇOCUKLARINIZI'

Bu sözleri duyan Demet Akalın adeta çılgına döndü ve Twitter hesabından hemİbrahim Tatlıses'i hem de Polat Yağcı'yı tweet yağmuruna tuttu. İşte Demet Akalın'ın attığı tweetler:

1-450.jpg

"Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana 'yusuf yusuf' diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!

-"Korksam iki ay önce Işın Karaca'yla başvurmam gitmek için!"

'DAVET ETMEDİM DE EDEMEDİM DE'

Demet Akalın, Polat Yağcı'ya ise şöyle seslendi:

-Davet etmedim edemedim de! Gerçekleri söyle düne kadar ulaşıyordu elime! Telefonumuz belli adresimiz belli! Öyle aradım ulaşamadıma sığınma gerçek değil çünkü!!

İBRAHİM TATLISES'TEN AKALIN'A CEVAP

Tatlıses, oğlu Ahmet'in askerlik fotoğrafını paylaşırken 'Demet Hanım lafım size değildi, soru içinde isminizi duymadım bile... Lafı kime dediğimi bilen bilir... Mevzu VATAN AŞKI ise, benim oğlum AHMED, askerliğini uzun dönem olarak SARIKAMIŞ'ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı...!!! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber'de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun!!!' notunu düştü.

 

2-010.png

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şaka gibi! Satılığa çıkarıldıŞaka gibi! Satılığa çıkarıldıŞanlıurfa’nın dünyaca ünlü simgelerinden olan Balıkgöl’le ilgili internette şaşırtan bir ilan paylaşıldı. Mustafa Nimetoğlu, sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı.
Hastaneye kaldırıldı! Durumu kritikHastaneye kaldırıldı! Durumu kritikCHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönderAkalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönderMehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın Twitter hesabından kendisinin davet edilmediğini yazdı.
Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!İstanbul polisinni uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı. Zindaşti'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece’de silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
Çakıcı davasında inanılmaz detaylarÇakıcı davasında inanılmaz detaylarAntalya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen, liderliğini halen Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütünün çalışma şekli ve detayları paylaşıldı.
  • Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor05 Nisan 2018 Perşembe 14:34
  • Mehmed dizisinde bir skandal daha!05 Nisan 2018 Perşembe 13:43
  • 'Behram Paşa’ ve kardeşleri için kritik gelişme05 Nisan 2018 Perşembe 13:41
  • Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Paha biçilemiyor05 Nisan 2018 Perşembe 13:41
  • İbrahim Kalın'dan 'selfie çeken asker' açıklaması!05 Nisan 2018 Perşembe 13:17
  • Diriliş Ertuğrul'daki ayrılık herkesi üzdü05 Nisan 2018 Perşembe 11:10
  • Genç kızın saçını kazıyıp eve hapsetti!05 Nisan 2018 Perşembe 10:32
  • Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...05 Nisan 2018 Perşembe 09:52
  • Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak05 Nisan 2018 Perşembe 09:35
  • O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...05 Nisan 2018 Perşembe 09:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri