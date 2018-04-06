Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...

Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, insani yardımlar konusunda dünyayı eleştirirken, " Bir çok ülkenin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. " dedi.

Resmi ziyarette bulunmak için Moğolistan'a giden Başbakan Binali Yıldırım burada düzenlenen fahri doktora töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara dikkat çeken Başbakan Yıldırım, ABD ve Avrupa'yı eleştirerek şunları söyledi;

GÖZLERİNDE İNSAN DEĞİL PETROL GÖRÜYORSUNUZ



Türkiye bütün ülkelerle dostluk, akrabalık münasebetleri kuruyor. Türkiye hiç bir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğü ile bakmaz.Şu anda dünyanın bir çok ülkesinin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Bugün Suriye'de birden fazla ülke güç savaşı verirken Türkiye sadece dünya barışı olsun anlayışı ile bir mücadele ortaya koyuyor.



NE BM, NE ABD NE DE AVRUPA DESTEK GÖSTERMEDİ

Çatışma başladığından beri kapılarımızı zulüm gören tüm insanlara açtık. 3,5 milyonun üzerinde insana evimizi açtık ve acılarını paylaştık. Ne BM, Ne ABD, ne Avrupa mültecilere sahip çıkmadığı gibi gerekli desteği de göstermedi. Türkiye bu insanların hayata tutunması için elinden geleni yapıyor.



Az önce tanıtımını da gördük TİKA Moğolistan'da uzun zamandan beri var. Ancak 2002'de hükümetimiz iş başına geldiği günden bu yana TİKA'nın çalışmalarını özel olarak destekledik ve çok daha etkin olmasını sağladık.