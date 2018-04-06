06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 114.735 -0.19
  • Altın: 172,933 0.06
  • Dolar: 4,0448 0.06
  • Euro: 4,9520 0.11

Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...

»
Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, insani yardımlar konusunda dünyayı eleştirirken, " Bir çok ülkenin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. " dedi.
Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...
Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa... Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa... Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...

Resmi ziyarette bulunmak için Moğolistan'a giden Başbakan Binali Yıldırım burada düzenlenen fahri doktora töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara dikkat çeken Başbakan Yıldırım, ABD ve Avrupa'yı eleştirerek şunları söyledi;

GÖZLERİNDE İNSAN DEĞİL PETROL GÖRÜYORSUNUZ

 Türkiye bütün ülkelerle dostluk, akrabalık münasebetleri kuruyor. Türkiye hiç bir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğü ile bakmaz.Şu anda dünyanın bir çok ülkesinin Ortadoğu'ya  baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Bugün Suriye'de birden fazla ülke güç savaşı verirken Türkiye sadece dünya barışı olsun anlayışı ile bir mücadele ortaya koyuyor. 

NE BM, NE ABD NE DE AVRUPA DESTEK GÖSTERMEDİ

Çatışma başladığından beri kapılarımızı zulüm gören tüm insanlara açtık. 3,5 milyonun üzerinde insana evimizi açtık ve acılarını paylaştık. Ne BM, Ne ABD, ne Avrupa mültecilere sahip çıkmadığı gibi gerekli desteği de göstermedi. Türkiye bu insanların hayata tutunması için elinden geleni yapıyor.

Az önce tanıtımını da gördük TİKA Moğolistan'da uzun zamandan beri var. Ancak 2002'de hükümetimiz iş başına geldiği günden bu yana TİKA'nın çalışmalarını özel olarak destekledik ve çok daha etkin olmasını sağladık.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti sorulduKılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti sorulduCHP lideri, Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyaretinden memnun. "Bana sordu, selam gönderdim." diyerek Demirtaş'ın tutuklu olmasının yanlış olduğunu söyledi.
Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, insani yardımlar konusunda dünyayı eleştirirken, " Bir çok ülkenin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. " dedi.
AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışmasıAB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışmasıAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB ülkelerinin sığınmacı anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euro'luk mali yardımın 2 milyar euro'luk kısmını ulusal bütçelerinden vermeleri gerektiğini söyledi.
Ermenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruzErmenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruzErmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Erivan'ın Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini dikkatle izlediğini söyledi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildiBozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında MİT'in Kosova benzeri operasyonlarının devam edeceğini belirterek "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." dedi.
  • Temel Karamollaoğlu: Bakkal satılamayacak sürede fabrika satılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 10:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri!05 Nisan 2018 Perşembe 09:56
  • Kosova Meclisi'nden karar: Komisyon kurulacak05 Nisan 2018 Perşembe 07:20
  • Kosova Meclisi'nde olağanüstü FETÖ oturumu04 Nisan 2018 Çarşamba 23:58
  • Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...04 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar04 Nisan 2018 Çarşamba 11:07
  • CHP'de İstanbul için sürpriz aday!04 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
  • Tüm dünyanın gözü Ankara'da04 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  • Erdoğan, Trump’a sordu: Çekiliyor musunuz04 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
  • İki liderden heyecanlandıran sinyal! Kurumlara ‘hazırlanın’ talimatı verildi04 Nisan 2018 Çarşamba 00:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri