Opera sanatçısı, ressam, oyuncu Prof. Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedilecek.
06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Sevda Aydan hayatını kaybetti
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