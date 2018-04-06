06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 114.735 -0.19
  • Altın: 172,933 0.06
  • Dolar: 4,0448 0.06
  • Euro: 4,9520 0.11

Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu

»
CHP lideri, Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyaretinden memnun. "Bana sordu, selam gönderdim." diyerek Demirtaş'ın tutuklu olmasının yanlış olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu
Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde, Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Bu görüşme bir yandan eleştirilere neden olurken bir yandan da "HDP-CHP ittifakı kesinleşiyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

KILIÇDAROĞLU "SELAM GÖNDERDİM" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın ziyaret planını kendisine bildirdiğini, kendisinin de ziyareti olumlu karşılayarak selamlarını gönderdiğini belirtti.

-Hürriyet'ten Hande Fırat'ın "Öztürk Yılmaz’la Selahattin Demirtaş’ın görüşmesini biliyor muydunuz?" sorusuna CHP lideri şu yanıtı verdi:

"TABİİ GİDEBİLİRSİNİZ DEDİM"

"Öztürk bey gitmeden önce bana sordu gitmek istediğini ifade etti ‘tabii gidebilirsiniz’ dedim, ‘benim selamlarımı da söyleyin’ dedim. Dolayısıyla Öztürk bey kendisini ziyarete gitti.

"MİLLETVEKİLLERİNİN GÖREV YERİ PARLAMENTODUR"

Biz öteden beri milletvekillerinin tutuklanmasını doğru bulmuyoruz milletvekillerinin görev yeri parlamentodur ve bu görevi milletvekillerine veren de halkın kendisidir. Onu seçerek parlamentoya göndermiştir, parlamento dışındaki bir organın milletvekilini parlamento dışında bir organın uzaklaştırmasını hapse atmasını doğru bulmuyoruz. Yani bu yetki tümüyle parlamentoya ait olmalı.

"GÖREVİ SONA ERENE KADAR MAHKUM EDİLMEMELİYDİ"

Ayrıca şu da çok önemli; diyelim ki parlamentoda görev yaparken suçüstü olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde kişi yargılanabilir elbette. Dokunulmazlığı kaldırılabilir elbette. Buna da itirazımız yok. Ama bir ceza alacaksa eğer bunun da dönem sonuna atılması lazım yani milletvekilliği görevi sona erer ondan sonra eğer mahkum olacaksa hapishaneye girer."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti sorulduKılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti sorulduCHP lideri, Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyaretinden memnun. "Bana sordu, selam gönderdim." diyerek Demirtaş'ın tutuklu olmasının yanlış olduğunu söyledi.
Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, insani yardımlar konusunda dünyayı eleştirirken, " Bir çok ülkenin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. " dedi.
AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışmasıAB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışmasıAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB ülkelerinin sığınmacı anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euro'luk mali yardımın 2 milyar euro'luk kısmını ulusal bütçelerinden vermeleri gerektiğini söyledi.
Ermenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruzErmenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruzErmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Erivan'ın Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini dikkatle izlediğini söyledi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildiBozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında MİT'in Kosova benzeri operasyonlarının devam edeceğini belirterek "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." dedi.
  • Temel Karamollaoğlu: Bakkal satılamayacak sürede fabrika satılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 10:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri!05 Nisan 2018 Perşembe 09:56
  • Kosova Meclisi'nden karar: Komisyon kurulacak05 Nisan 2018 Perşembe 07:20
  • Kosova Meclisi'nde olağanüstü FETÖ oturumu04 Nisan 2018 Çarşamba 23:58
  • Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...04 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar04 Nisan 2018 Çarşamba 11:07
  • CHP'de İstanbul için sürpriz aday!04 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
  • Tüm dünyanın gözü Ankara'da04 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  • Erdoğan, Trump’a sordu: Çekiliyor musunuz04 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
  • İki liderden heyecanlandıran sinyal! Kurumlara ‘hazırlanın’ talimatı verildi04 Nisan 2018 Çarşamba 00:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri