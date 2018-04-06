06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi!

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İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi!
Melazya'nın Kelantan eyaletindeki yetkililer et kalitesini arttırmak amacıyla ineklere Kuran- Kerim dinletilmesini fikrini öne sürdüler.
İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi! İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi! İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi!

Kelantan eyaleti yürütme kurulu üyesi Che Abdullah Mat Nawi kırsal bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin ineklere Kuran-Kerim dinletimesi fikrini öne sürdü.

Ülkenin kuzeyinde Müslümanlar'ın çoğunlukta olduğu Kelantan'da devlet yasama organının kontrolü Malezya İslam Partisi'nde (PAS) bulunuyor.

'HAYVANLARA DA HUZUR VEREBİLİR'

Eyaletteki yerel hükümetin tarım politikalarından dorumlu olan Che Abdullah yaptığı açıklamada "Kuran okumanın insanlara huzur verdiğini düşünüyoruz. O nedenle Kuran hayvanlara da huzur verebilir ve daha iyi et üretimelerini sağlayabilir" dedi.

Che Abdullah "Hayvan sakin ya da rahat vaziyette olursa etin kalitesinin daha iyi olacağını dünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarı konusunda herhangi bir takvim olmadığını belirten Malezyalı yetkili buna hükümetin kendi kendine karar veremeyeceğini, yerel hayvan yetiştiricilerinin uygulamanın önünü açmasını umduklarını vurguladı.

KATI ŞERİAT KANUNLARINI TEŞVİK ETMİŞTİ

PAS, Kelantan eyaletinde aralarında hırsızlık yapanların uzuvlarının kesilmesi ve zina işleyenlerin recm (taşlayarak öldürme) cezasına çarptırılmasını da içeren 'hudud' olarak bilinen katı şeriat yasalarının uygulanmasını savunuyordu.

Eyalet yönetimi 2015'te 'hudud' kanunlarının uygulanması yönünde karar alsa da federal hükümetin bu uygulamaları yasaklaması nedeniyle 'hudud' yürürlüğe girmemişti.

32 milyon kişinin yaşadığı Malezya'da nüfusun yüzde 60'ından fazlası Müslüman.

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