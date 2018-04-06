06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!

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ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!
ABD, Rusya bağlantılı 24 kişi ve 14 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde.
ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha! ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha! ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ilişkili yaptırımlar listesine 24 kişi ve 14 şirketi ekledi.

Gerekçe olarak, “Moskova’nın Batı demokrasilerine tehdidi” gösterilen açıklamada, yaptırım kararının diğer ABD müttefiklerine danışılarak verildiği belirtildi.

Türkiye’ye S400 hava savunma sistemini satacak olan, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırım kararının hemen ardından açıklama yayımlayan şirket, uzun süredir Amerikan yaptırımlarına rağmen çalışıldığını belirterek, 'Sorun yaşamadan devam edilecek' mesajını verdi.

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