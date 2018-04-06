06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap

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Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.
Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap
Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğine dair açıklamasını da yorumlayan kaynaklar " Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" söyleminde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

RUHANİ'NİN 'TÜRKİYE ÇEKİLSİN' SÖZLERİ

Kaynaklar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN GÖZLEM NOKTALARI DAHA KRİTİK

Diplomatik kaynaklar, ayrıca Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

REJİM, İRAN VE RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor.

Sahra Hastanesi'ne ilişkin, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var.

TEL RIFAT'TAKİ PYD VARLIĞI

Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık.

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