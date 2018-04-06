06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 24°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,278 0.26
  • Dolar: 4,0448 0.06
  • Euro: 4,9643 0.36

Üstünlük Türkiye'de olacak!

»
Üstünlük Türkiye'de olacak!
Türkiye ‘Cospas-Sarsat Beacon’ adlı radar sistemini satın alacak. Bu sayede denizlerde yaşanan sıkıntılarda teknik üstünlük Türkiye’de olacak.
Üstünlük Türkiye'de olacak! Üstünlük Türkiye'de olacak! Üstünlük Türkiye'de olacak!

Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının ortaya çıkışından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ile denizde artan hakimiyet yarışında Türkiye bir adım daha öne geçmek için önemli bir çalışmaya başlıyor.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın denizlerde can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, çevreyi gözeten, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerine kavuşmak için etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek için başlatacağı çalışma kapsamında özgün bir Cospas-Sarsat Beacon (uydu yardımlı arama kurtarma) sistemi kurulumu hazırlanacak. 
 
3.6 MİLYON LİRALIK BÜTÇE
 
Proje uluslararası düzeyde Türkiye’nin etkinliğini arttırarak, bölgesel olarak diğer ülkelerden öne çıkılmasını sağlayacak. Bakanlık projenin başlatılması için 3.6 milyon liralık bütçe ayırdı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Üstünlük Türkiye'de olacak!Üstünlük Türkiye'de olacak!Türkiye ‘Cospas-Sarsat Beacon’ adlı radar sistemini satın alacak. Bu sayede denizlerde yaşanan sıkıntılarda teknik üstünlük Türkiye’de olacak.
Türkiye'nin yeni insansız kara aracı! Tarantula'dan ilk görüntü geldiTürkiye'nin yeni insansız kara aracı! Tarantula'dan ilk görüntü geldiSavunma Sanayii Müsteşarlığı resmi sosyal medya hesabından, yeni nesil Tarantula isimli uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı.
ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!ABD, Rusya bağlantılı 24 kişi ve 14 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde.
Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi
Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyorMüjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyorGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.
Rusya'dan önemli Akkuyu açıklaması!Rusya'dan önemli Akkuyu açıklaması!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.
  • 650 bin kişiye büyük uyarı! Yapmayan yandı06 Nisan 2018 Cuma 12:00
  • Erdoğan imzaladı! İkinci elde yeni dönem06 Nisan 2018 Cuma 08:40
  • Trump'tan yeni tehdit! Dünya ayakta06 Nisan 2018 Cuma 08:20
  • Operasyon tutmadı! 5.4 milyar dolarlık satış06 Nisan 2018 Cuma 07:50
  • ABD'den 2,5 milyar dolarlık İHA satışı06 Nisan 2018 Cuma 07:10
  • Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler05 Nisan 2018 Perşembe 23:18
  • ABD'nin hamlesine karşı DTÖ'ye başvurdular!05 Nisan 2018 Perşembe 23:14
  • Enflasyon ve faize tek hane operasyonu!05 Nisan 2018 Perşembe 15:20
  • Türkiye'den ABD'ye mektup: Bizi muaf tutun05 Nisan 2018 Perşembe 15:00
  • Fiyatı kara kara düşündürüyordu! 36 taksit geliyor05 Nisan 2018 Perşembe 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri