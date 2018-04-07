Doğuş Holding yapılandırma istedi!

Doğuş Holding, daha önce Yıldız Holding'in yaptığı gibi bankalarla masaya oturarak borç yapılanması talep etti.

Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu. Yine yayımlanan bilançoya göre Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2.0 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselererini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.