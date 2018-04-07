07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!

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Türkiye’de kullanıcıların verilerini tutan ve işleyen tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci bugün doluyor. Onay için son güne kalan şirketler, gönderdikleri SMS’lerle “izin” istiyor. İzin vermeyenin üyeliği iptal ediliyor.
SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!
SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor! SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor! SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!

Türkiye’de kişisel verilerin korunması için 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nda işletmelere tanınan iki yıllık uyum süreci bugün doluyor. 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri kanuna uyumlu hale getirmeye çalışan işletmelerin de 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle bu süreci tamamlamış olmaları gerekiyor.

LİNK İLE İZİN İSTENİYOR

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın aktardığına göre, bu kapsamda son gün telaşına giren çoğu perakende, mağazacılık, giyim, ulaşım gibi sektörlerden doğrudan müşteri bilgisi tutan firmalar, kullanıcılarını SMS yağmuruna tuttu. Üyelik sözleşme ve koşullarını yenileyen işletmeler, müşteri ve üyelerinden yasal izinleri alabilmek için SMS ile onay linkleri gönderiyor. Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun “kabul” edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar buna olumlu cevap vermezse, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/ aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Bu durumda üyelik sona erdirildiği için kullanıcının sepeti, puanları vs. siliniyor.

CEZASI 5 BİN TL’DEN BAŞLAYIP 1 MİLYON TL’YE KADAR ÇIKIYOR

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. KVK Kanunu kapsamında kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

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