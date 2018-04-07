07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağının müjdesini vermesinin ardından dün saat 18:00'de paralar üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı.
Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu
Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağının müjdesini vermesinin ardından dün saat 18:00'de paralar üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Haberi duyan çiftçiler Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlayacaklarını açıklamasının ardından dün saat 18:00'de ilk destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

ATM'LERE AKIN ETTİLER

Haberi alan üreticiler ise akşam saatlerinde Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, destek ödemelerini almanın mutluluğunu yaşadılar. Türkiye genelinde dekar başına 170 lira olan destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek.

FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA

Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.

TC'NİN SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİYOR

TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerde kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.

TOPLAMDA 1,9 MİLYAR TL

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlıyoruz. Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

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