07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor?

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Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor?
Dizel araç satışları dizel teknolojisinin geleceğine yönelik soru işaretleri ve kamuyoundaki algı nedeniyle düşmeye devam ediyor. Otomobil dünyasının kalbinin attığı Almanya'da açıklanan verilere göre düşüş trendi hızlanarak devam ediyor.
Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor? Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor? Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor?

 

Motorlu Ulaşım Birliği (KBA) tarafından hazırlanan Mart ayı verilerine göre, Almanya'da dizel satışları geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 25.4 düştü. Dizel satışlarının toplam içerisindeki payı ise yüzde 31.4 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 40'ın üzerindeydi. 

Ernst & Young araç piyasa uzmanı Peter Fuss "Federal Mahkeme'nin kararı pek çok otomobil alıcısını endişelendirdi ve bu nedenle dizel satışlarındaki düşüş trendi devam ediyor." dedi.

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Hatırlanacağı üzere Leipzig'de bir mahkeme şehir yönetimlerine dizel araçları yasaklayabilmesi yönünde yetki vermiş, Düsseldorf ve Stuttgart ilk adımı atan şehirler olmuştu.

Kararın ardından Almanya'da dizel araç piyasasındaki fiyatlar yarıya inmiş, bayiler Euro 5 dizel araçların satılmadığını rapor etmişti

Öte yandan, mart ayında benzinli araçların satışı 9.3 arttı ve yeni ruhsatlardaki oranı da yüzde 64'e çıktı. Elektrikli arabalardaki satışta oran olarak keskin bir artış var ancak hacim yine de düşük düzeyde. Geçen yıla göre yüzde 73 artan elektrikli araba satışları, mart ayında 3792 adet oldu. Hibrid modellerde ise artış yüzde 45.4 olurken toplamda 10 bin 874 yeni araç trafiğe çıktı.

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