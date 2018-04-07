07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL...

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Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL...
Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bu sezonun ilk ürünü, alıcısını buldu. İlyas Coşkuner'e ait 15 kilogramlık kiraz Hamdi Aslan'ın 5 kilogram kirazı, kilosu 150'ye tüccara satıldı. Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, kirazda bu yıl rekoltenin 120
Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL... Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL... Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL...

 

Geçmiş yıllarda nisan ayının ikinci haftası dallarda kızaran kiraz, bu yıl bir hafta erken toplanarak tezgahlardaki yerini aldı. Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı olduğu belirtilen ürün, bugün üretildiği Şehzadeler'in Sancaklıbozköy Mahallesi'nde alıcısını buldu. 

Sancaklıbozköy'ün meydanına kurulan tezgaha 15 kilogramlık kirazını döken üretici İlyas Coşkuner, pazarlık sonunda, bir tarım ürünleri firması sahibi tüccar Celil Görmez'e, sezonun ilk ürününü, kilosu 150 liradan sattı. Tezgaha 5 kilogram kirazını döken ikinci üretici Hamdi Aslan de pazarlık sonrasında kirazını kilosu 150 liradan başka bir firmanın sahibi İbrahim Bodur'a sattı. İlk kirazını satan üreticiler ile satın alan tüccarlar, birbirlerine bereketli yıllar diledi.

'15 GÜN SONRA PAZAR TEZGAHLARINA KİRAZ DÜŞER'

Yılın ilk kirazını satan üretici İlyas Coşkuner, yaklaşık 20 yıldır kiraz üretimi yaptığını belirterek, bu yıl kirazda iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti. Coşkuner, "İyi bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Bu sene rekoltenin iyi olacağına ve ihracatta iyi olursa iyi bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını üretmekten mutluluk duyuyoruz. En yakın rakibimiz İspanya. 

Ancak ondan bile daha erken üretim yapıyoruz. 15 gün sonra kiraz pazar tezgahlara düşmeye başlayacak" diye konuştu. Geçen yıl rekolte düşük olduğundan 30 ton kiraz hasadı yaptığının altını çizen üretici Coşkuner, "Bu yıl yaklaşık 80 ton bekliyoruz. Geçen yıl rekolte düşük olduğundan kirazın kilosu 15-20 lira arasında satılıyordu. Rekolte düşük olup, ürün az olunca fiyatta geçen sene yüksek oldu. Bu yıl da 10 liranın altına düşeceğini sanmıyoruz. Bu yıl kiraz bol olacak. Kirazlarımız Avrupa ülkeleri başka olmak üzere Rusya, Dubai, Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor" dedi.

İLK KİRAZ İSTANBUL'DA ALICINI BULDU

Yılın ilk kirazını satın alan Celil Görmez ise "Aldığımız ilk kirazı 100'er gramlar halinde İstanbul'daki Kadıköy Hali'ne göndereceğiz. İlk kiraz daha hale girmeden kilosu 200 liradan müşterisi bulunup satıldı bile. Her yıl bu sene bu şekilde açılış yapıyoruz. Hem üretici hem de tüccar için iyi oluyor. Rusya'da dünya kupası maçları var. Maçların olması, Rusya'ya kiraz ihracatının da artmasına sebep olacak. Fiyatların o zaman 20-25 lirayı bulacağını sanıyoruz" dedi.

'KENDİ REKORUMUZU KIRDIK'

Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suhip Kocagöbek, geçmiş yıllarda ilk kirazın nisan ayının ikinci haftasında piyasa çıktığını, ancak bu yıl hava şartlarının olumlu olması sebebiyle kirazı nisanın ilk haftası piyasa sürdüklerini dile getirdi. Kocagöbek, "Geçtiğimiz yıllarda ilk kirazı nisan ayının ikinci haftası çıkarıyorduk. Bu yıl 6 Nisan'da ilk kirazımızı piyasaya çıkardık. 

Böyle kendi rekorumuzu kırmış olduk. Sancaklıbozköy, İğdecik, Karaoğlanlı, Çeşmebaşı ve Kayadibi'nde yaklaşık 40 bin dönüm arazide kiraz yetiştiriliyor. Geçen yılki rekoltemizi 80 bin ton olarak belirlemiştik. Ancak 60 bir ton üretim yapabildik. Bu yıl ki hedefimiz eğer bir afet olayı olmazsa 120 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu seneki ihracat çeşitlerimiz çok iyi görünüyor. Üreticimizin yüzü gülecek" dedi.

Birlik Başkanı Kocagöbek, "Geçen sene erkenci denilen iç piyasa çeşitlerinde kirazın kilosu 10-20 lira arasında değişiyordu. Bu yıl 15-20 arası düşünüyoruz. Rusya'ya ihracatın açılmasıyla birlikte fiyatın 15 liranın üzerine çıkması beklentimiz var. Rusya'daki dünya şampiyonasının olması ihracat kirazının bazı çeşitlerde fiyatın daha artmasına sebep olabilir" diye konuştu.

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