07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 26°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

İngiliz devi Türk şirketi satın aldı!

»
İngiliz devi Türk şirketi satın aldı!
İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türk sermayeli ACP'nin çoğunluk hissesini satın aldı.
İngiliz devi Türk şirketi satın aldı! İngiliz devi Türk şirketi satın aldı! İngiliz devi Türk şirketi satın aldı!

 

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türk sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin yüzde 82.5 hissesini, girişim sermayesi fonu Mediterra Capital ve şirketin mevcut yönetici hissedarlarından aldı.

Şirket tarafından gönderilen bültene göre Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, yatırım listelerinin ilk sırasında olan Türkiye'de fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, "Grup olarak, yüksek büyüme potansiyeli olan dinamik ekonomilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Yükselen pazarlar içinde de seçiciyiz. Türkiye; TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi içinde 40 milyar TL'lik sigorta prim üretimi ile en büyük sigorta pazarı konumunda. Bu açıdan yatırım listemizin ilk sırasında ve bizim için de son derece stratejik bir öneme sahip" dedi.

"Türkiye'nin en büyük sigorta brokeri"

Hyperion Sigorta Grubu ve bu grubun bir parçası olarak Howden'ın İngiltere'de bulunan en büyük sigorta borsası Lloyds'un en büyük prim üreticisi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Binii aşkın kurumsal ve 150 binden fazla bireysel müşteriye hizmet veren, toplam risk büyüklüğü 25 milyar doları aşan portföy havuzunu yöneten ACP, özellikle sağlık sigortalarında Türkiye'nin en büyük brokeri olup, prim üretiminde ilk beş sigorta şirketi arasına girebilecek büyüklükte" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu satın almanın, Türkiye ve TMEA bölgesindeki büyümemize hız katacağına inanıyoruz. Yatırım iştahımız devam ediyor, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki diğer fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceğiz."

Bültende yer alan bilgiye göre kurumsal sigortacılık ve uzmanlık gerektiren sigorta branşlarında faaliyette bulunan Howden önümüzdeki dönemde, ACP'deki fokus alanlarına ek olarak özellikle inşaat ve enerji sektörleri ile finansal ve özel riskler konusuna odaklanacak.

Bu amaçla Türkiye ofisinde özel bir yapılanmaya da giden Howden, bilgi birikimini TMEA bölgesine taşıyarak, ağırlıklı olarak Ortadoğu bölgesinde projeleri bulunan Türk müteahhit firmalarına, Dubai'de kurulan Finansal Riskler merkezinden de Türkiye'ye hizmet verecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan önemli Akkuyu açıklaması!Rusya'dan önemli Akkuyu açıklaması!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.
Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" dedi
Erdoğan pazartesi günü açıklayacakErdoğan pazartesi günü açıklayacakCumhurbaşkanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yatırım teşvik paketini pazartesi günü açıklayacak.
Kilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini aldıKilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini aldıBahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başlarken böğürtlenin kilosu 20 TL’den satılıyor.
İngiliz devi Türk şirketi satın aldı!İngiliz devi Türk şirketi satın aldı!İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türk sermayeli ACP'nin çoğunluk hissesini satın aldı.
Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL...Sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı! Kilosu 150 TL...Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bu sezonun ilk ürünü, alıcısını buldu. İlyas Coşkuner'e ait 15 kilogramlık kiraz Hamdi Aslan'ın 5 kilogram kirazı, kilosu 150'ye tüccara satıldı. Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, kirazda bu yıl rekoltenin 120
  • Bu hafta altın ve döviz kazandırdı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:17
  • Dizel satışlarında büyük düşüş! Sonu mu geliyor?07 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Gençlere çift maaş07 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
  • Bakan müjdeyi verdi! Duyan ATM'ye koştu07 Nisan 2018 Cumartesi 11:00
  • Doğuş Holding yapılandırma istedi!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:10
  • Üstünlük Türkiye'de olacak!06 Nisan 2018 Cuma 20:16
  • Türkiye'nin yeni insansız kara aracı! Tarantula'dan ilk görüntü geldi06 Nisan 2018 Cuma 17:20
  • ABD’den Rusya’ya bir yaptırım daha!06 Nisan 2018 Cuma 16:50
  • Bakan Ağbal'dan KDV müjdesi!06 Nisan 2018 Cuma 14:02
  • Müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor06 Nisan 2018 Cuma 12:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri