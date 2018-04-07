Rusya'dan önemli Akkuyu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla salı günü düzenlenen Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreninin ardından, Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

YENİ NÜKLEER İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTILAR

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ankara'nın nükleer enerji alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santraller yapmak isteyeceklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

KENDİMİZ TAMAMLAYABİLİRİZ

Novak ayrıca, "Başka bir yatırımcı çıkmazsa da Akkuyu Nükleer Santrali'ni kendimiz tamamlayabiliriz" dedi.