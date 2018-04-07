07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktı

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Trabzon’a son yıllarda Arap yatırımcıların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Öyle ki şehirde sıfır bir evi 300 bin TL’den aşağıya bulmak neredeyse imkansız hale gelirken fiyatların 1 milyon TL'ye kadar çıktığı ifade ediliyor.
Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktı
Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktı Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktı Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktı

Arap yatırımcılar en çok Trabzon’un doğu bölgesindeki yerleşim yerlerinden konut almayı tercih ederken, Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde konut fiyatları Trabzon’un diğer yerlerine oranla yüksek seyrediyor.

EN AZ 300 BİN TL

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Arap yatırımcıların konut bakımından yüzde 80’ni şehrin doğu bölgesini tercih ettiğini belirterek konut fiyatlarının da buna paralel olarak değiştiğini söyledi. Trabzon’da sıfır bir evin fiyatı en az 300 bin TL’den başladığını belirten Taflan, konut almak için en uygun zamanın kış mevsimi olduğuna dikkat çekerek yabancı yatırımcıların piyasayı etkilediğini belirtti.

''KONUTU KIŞIN ALIN''

Arap yatırımcıların piyasayı hareketlendirdiklerini kaydeden Taflan, “Kış ayları bazı sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgun geçer Nisan’dan sonra hareketlenmeye başlar. Dolayısıyla yaz ayları daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Vatandaşa tavsiyemiz konutunu kışın alsın. Çünkü kış mevsiminde fiyatlar daha uygun olur. Vatandaş genelde bunun tersini yapıyor” dedi.

ARAPLARIN İLGİSİ FİYATLARI ARTTIRDI

Arapların konut almak için genelde şehrin doğusunu tercih ettiğini kaydeden Taflan, bunun da fiyatları yükselttiğini ifade ederek, “Ortahisar ilçesi yani şehrin merkezinde sıfır binaların fiyatları biraz yüksek. Şehrin doğusu, batısı, güneyine baktığımızda Arap yatırımcıların özellikle doğu bölgesine yüzde 80’lere varan bir yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yüzde 20’lik bir bölümü ise şehrin batı ve güney kısmına dağılarak konut sahibi oluyor. Dolayısıyla Arap yatırımcılar piyasaya hareketlilik sağlıyor. Arap yatırımcıların şehrimizde konut almalarından mutlu olabiliriz ancak bizim en büyük mutluluğumuz Arap yatırımcılardan ziyade yerli yatırımcılar. Yani Trabzon’da yerleşik yaşayan bölge insanlarının bu konutları onlar gibi alabilmeleri. Bizim arzumuz bu. Fiyatlara baktığımız zaman bu bir arz-talep meselesi. Yabancı yatırımcının olduğu yerlerde fiyatlar da ister istemez oynama oluyor, dolayısıyla bu durum yerli piyasayı etkiliyor. Şehrin doğusu yani Kaşüstü, Şana, Yalıncak’ta fiyatlar biraz üst düzeyde. Arap yatırımcıların doğu tarafını tercih etmesinde havaalanına ve Uzungöl gibi turizm merkezlerine yakın olmaları etkili oluyor. Aynı zamanda peşlerinden gelenlerin de buralara odaklanması arz talep dengesini değiştirdiğinden fiyatların artmasına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

1 MİLYONA KADAR ÇIKIYIOR

Trabzon’da sıfır bir evin en az 300 bin TL’den başladığını kaydeden Taflan, “Şu an eski fiyat politikaları yok, fiyat farklılığı var. Şehrimizde piyasada 300 bin TL’den başlayıp 1 milyona kadar çıkan konut fiyatları var. Yani Trabzon’da sıfır bir evi 300 bin TL’den aşağı bulmak neredeyse mümkün değil. 200-300 bin arası olan fiyatlarda vatandaşın pek tercih edebileceği bir proje tipi değil” diye konuştu.

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Araplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktıAraplar akın etti, fiyatlar 1 milyona kadar çıktıTrabzon’a son yıllarda Arap yatırımcıların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Öyle ki şehirde sıfır bir evi 300 bin TL’den aşağıya bulmak neredeyse imkansız hale gelirken fiyatların 1 milyon TL'ye kadar çıktığı ifade ediliyor.
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