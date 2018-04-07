Bombayı teröristin elinde patlatmış

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerince, Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde 26 Mart'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un kahramanlık örneği sergilediği öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesiyle irtibatı kesilen Amanoslar bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonda görevli Tokur, teröristlerle çıkan çatışmanın ardından başlatılan arama-tarama faaliyetleri sırasında kayalık ve ormanlık alanda bir terörist tespit etti.

BOMBANIN PİMİ ELİNDE KALMIŞ

Kayalıklara saklanan terörist, kendisini etkisiz hale getirmek için harekete geçen Tokur'a tabancayla ateş açtı. Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen çatışmayı sürdüren Tokur, teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristin, jandarma personelinin bulunduğu noktaya atmak üzere pimini çektiği el bombası ise elinde patladı. Tokur, gösterdiği kahramanlıkla silah arkadaşlarının hayatını kurtardı. Teröristin cesedi üzerinde yapılan incelemede el bombasının piminin elinde kaldığı tespit edildi.

Şehit Samet Tokur

Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un etkisiz hale getirdiği teröristin, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu ve 14 Şubat 2017’de Tokur’un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ı şehit ettiği belirlendi.