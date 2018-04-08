08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Adı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyor

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Her mahallesiyle ayrı ayrı değer kazanan Küçükçekmece, Kanal İstanbul güzergâhının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte yeni bir talep ve fiyat artışı yaşıyor. Son 3 yılda ilçede satılık konut fiyatları yüzde 50 yükseldi.
Adı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyor
Adı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyor Adı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyor Adı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyor

Bir ucundan diğer ucuna kadar gayrimenkul yatırımında farklı alternatifler sunan Küçükçekmece, geliştiriciler için gözde bir merkez. İstanbul’un planlı yerleşim alanlarından olan ilçe aynı zamanda son yıllarda Kanal İstanbul projesiyle de yeni bir değer artışı yaşıyor. Küçükçekmece, ‘çılgın’ proje güzergahının resmi olarak açıklanmasıyla büyük bir talebi bölgeye yeniden çekiyor.

İlçenin aynı zamanda Halkalı’dan Atakent’e kadar tüm semtleri ayrı yatırımlarla ayrı ayrı değer sahibi. Son yıllarda satılık konut fiyatının artış gösterdiği ilçelerden olan Küçükçekmece’de ortalama metrekare fiyatları 3 bin lirayı geçti. İlçedeki fiyat artışları 3 yılda en az yüzde 50 oranında yükseldi. 2015 yılında konutta ortalama metrekare fiyatının 2 bin 800 lira olduğu Atakent’te fiyatlar bugün 5 bin liraya kadar çıktı. Yine 3 yıl önce metrekaresi ortalama 1.600 liraya konut bulunabilirken, 2018 yılı itibariyle fiyatlar 4 bin lirayı geçmeye başladı. Cennet Mahallesi’nde 2015 yılında konutta ortalama metrekare fiyatı 1.500 lira iken, bugün 3 bin 600 lirayı gördü.

Metro da geliyor

Bir gayrimenkul değerleme şirketinin yetkilisi Gamze Ertaş Karcıoğlu, Küçükçekmece ilçesinin TEM Otoyolu, E-5, Basın Ekspres, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana ulaşım yollarına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yollarına yakın konumda olması sebebiyle önemli konum avantajına sahip olduğunu dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre, konum avantajının yanında Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığının da bölgenin tercih edilirliğini pozitif yönde etkilediğini belirten Ertaş Karcıoğlu, “Avrupa yakasındaki yoğun yerleşim alanlarından bir tanesi olan Küçükçekmece’nin merkeze olan yakınlığı ve düzenli yapılaşma alanlarına sahip olması bölgeye avantaj sağlıyor. Bölgenin konum avantajının, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla birlikte önemini artıracağı düşünülürken, bölgenin E-5 yakınında bulunan mahallelerinde metrobüs kullanımı iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. 2018 yılı sonunda faaliyete geçirilmesi beklenen Gebze-Halkalı banliyö hattı ile 2019 yılında faaliyete geçirilmesi beklenen Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli metro hattı, önemli ulaşım akslarını oluşturacak. Bu ulaşım projelerinin, bölge trafiğini de önemli ölçüde etkileyeceği düşünülüyor” diye konuştu.

Değer artışı devam edecek

Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak, Sazlısu Barajı’ndan geçip Terkos Barajı’nın doğusundan Karedeniz’e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık 45 km. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece’den girişi olarak belirlendi.

Verilere göre, markalı konut projeleri ile öne çıkan Küçükçekmece, başta Kanal İstanbul olmak üzere, yeni havalimanı, Marmaray gibi ana ulaşım noktalarına olan bağlantı projeleriyle gayrimenkul yatırımı için cazip hale geliyor. Ortalama konut fiyatının 337 bin lira olduğu bölgede, konut yatırımının geri dönüş süresi de İstanbul ortalaması altında. Verilere göre, Küçükçekmece’de gayrimenkul fiyatlarında değer artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülüyor.

Talebe etkisi büyük olacak

Ertaş Karcıoğlu, Kanal İstanbul proje çalışmalarının ilerlemesi, çevresindeki yapılaşma koşullarının netlik kazanması ile birlikte bölgedeki konut taleplerine olan etkisinin devam edeceğinin düşünüldüğünü söyledi. Ertaş Karcıoğlu, bölgenin gelişim hatlarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:

Fabrikalar dönüşüyor

“Gündemde olan projelerin de etkisiyle, genellikle orta sınıfa hitap eden bölgede, son yıllarda konut talebinin de arttığı görülüyor. Özellikle ilçenin Atakent gibi belirli bölgelerinde, yüksek eğitimlilerin ve beyaz yakalıların yoğunlaştığı görülüyor. Artan talebe karşılık, ilçede yüksek katlı, blok nizam, site tarzı yapılaşmanın yanında yaşam alanları ve daha fazla sosyal imkanlar sunan konut projeleri ve karma projelerin ön plana çıkmakta olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ilçenin merkez ve iç kesimlerine doğru ilerledikçe, bitişik nizam apartman tipi yapılaşmalar da göze çarpıyor.

Sefaköy Mahallesi’ni Halkalı’ya bağlayan Halkalı Caddesi ve çevresinde yer alan atıl durumdaki fabrikaların yeri ise markalı ve nitelikli konut projeleri ile değerlendirilmeye başlanmış olup bu bölgede de markalı konut alternatifi doğmuştur.”

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