08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Şimşek açıkladı! 2 milyar liralık kaynak geliyor

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilere 2 milyar lira tutarındaki kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildirdi
Şimşek açıkladı! 2 milyar liralık kaynak geliyor
Şimşek açıkladı! 2 milyar liralık kaynak geliyor Şimşek açıkladı! 2 milyar liralık kaynak geliyor Şimşek açıkladı! 2 milyar liralık kaynak geliyor

 

Şimşek yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren ekonominin dinamikleri olan girişimcilere yeni finansman kaynakları oluşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda çalışmalarına 2013 yılında melek yatırımcılık sistemiyle başladıklarını anlatan Şimşek, alternatif bir finansman aracı olan girişim sermayesi fonlarını destekleyen “fonların fonu” sistemini faaliyete aldıklarını ifade etti.

Girişimcilerin vatandaşlardan fon toplamasını sağlayacak kitle fonlamasının yasal zeminini oluşturduklarını anımsatan Şimşek, "Girişimcilere sağladığımız desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararını Başbakanlığa gönderdik" diye konuştu.

Şimşek, söz konusu düzenlemeyle girişimcilere 2 milyar lira tutarındaki kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildirdi. Bu kaynağın, 2023 yılına kadar Müsteşarlık tarafından fonlara taahhütte bulunularak aktarılacağına işaret eden Şimşek, bunun aynı zamanda gelecek 5 yıl içerisinde ülke ekonomisine en az 4 milyar lira tutarında kaldıraç etkisi yaratacağını kaydetti.

GİRİŞİMCİLER VE YATIRIMCILAR İÇİN MİLAT

Hazinenin piyasaya aktaracağı kaynağın, çarpan etkisi yaratarak, yabancı fonların Türkiye'ye yönelmelerini sağlayacağına da dikkati çeken Şimşek, ortak yatırım yapma imkanlarının oluşturulacağını, bu sayede girişimcilerin daha çok finansmana, daha hızlı ulaşacağını vurguladı. Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu düzenleme girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için bir milat olarak kabul edilecek ve hükümetimizin gündeminde olan yeni projeler sırasıyla uygulamaya konulacaktır. Öncelikle sanayi üniversite iş bilirliği alanına yeni bir soluk getirilecek, ticarileşme aşamasındaki girişimler üniversiteler bünyesinde kurulacak fonlar aracılığıyla desteklenecektir. Üniversitelerimiz fon yönetimi konusunda tecrübe edinecek, ekosisteme her yönüyle destek sağlanacaktır. İnovatif ve teknolojik fikirler kolay bir şekilde finansmana erişecek, dünyada 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 'unicorn' girişimler arasına Türk girişimleri de girebilecek.”

Kurulacak mikro katılım fonu ile öncelik kadın girişimcilerde olmak üzere bölgesel desteklerin sağlanacağını anlatan Şimşek, en küçük işletmelere bile fonlar aracılığıyla kaynak aktarılacağını belirtti.

Şimşek, "Katılım bankalarımızın girişim sermayesi fonları konusunda tecrübe edinmesi amacıyla ortak fon kurma çalışmalarımız, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle hızlanacak, girişimcilerimizin faizsiz finansmana erişiminin artırılmasını teminen mudaraba-muşaraka benzeri alternatif finansman araçlarının kullanılması da yaygınlaşacak." dedi.

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