09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 15°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,366 -0.10
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış

»
Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış
Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı.
Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış

 İlk kayıt ise dolandırıcılık ve hileli iflas. Saadet zinciri Detay Maxinet’ten de Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde 5 milyon 96 bin TL gönderildiği anlaşıldı.

Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer’de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa’nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz’da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank’ın temelini burada attı. Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir ‘yatırım aracı’ haline dönüştü. Yatırılan paralarla çeşitli hayvanlar satın alan ve para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank popüler hale geldi; kısa sürede dev bir okyanusa dönüştü. Şirketi 2017’nin ocak ayında devralan Aydın, ağına düşürdüğü yaklaşık 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL topladı.

24 OCAK'TA GİTTİ VE BİR DAHA GELMEDİ

Birçok ilde kurulan çiftlikler sosyal medyada hızla yayılınca Çiftlik Bank ve Ceo Mehmet Aydın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) radarına takıldı. Franchise sistemi üzerinden saadet zinciri ve ponzi sistemi kurduğu iddiaları üzerine SPK inceleme başlatınca Aydın 9 Ocak 2018’de üye alımını durdurduğunu ilan etti. Binlerce kişi yatırdıkları paralarını geri alamayınca dolandırıldığını anlayıp soluğu şirket ve tesislerin önünde aldı ancak hiçbiri muhatap bulamadı. Tüm bunlar yaşanırken, Mehmet Aydın değil şirket binalarında, Türkiye’de dahi değildi. Hayatı boyunca 42 kez yurtdışına giriş-çıkış yaptığı tespit edilen Aydın, son olarak 24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçağa bindi ve geri dönmedi.

KABARIK SABIKA KAYDI

Gazete Habertürk'ün haberine göre firari şüpheli Mehmet Aydın’ın ilk suça karışma tarihi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Kayıtlara geçen ilk suçları dolandırıcılık ve hileli iflas olmuş. Bursa Başsavcılığı tarafından Aydın hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘iflas’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve GBT kaydı olduğu ortaya çıktı. Aydın’ın ‘açıktan hırsızlık’, ‘kullanmak için uyuşturucu satın alma’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ dahil toplam 13 suç kaydı bulunuyor.

FETÖ'CÜLERLE KONUŞMUŞ

Mehmet Aydın’ın yıllar içinde kullandığı 2 telefon hattı da incelendi. Aydın’ın son 6 yıl içinde FETÖ soruşturmalarında adı geçen iş insanı, öğretmen ve memurların da aralarında olduğu toplam 11 kişi ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bunların çoğunluğunu kapatılan Bank Asya’da ortak hesap hareketi bulunan kişiler oluşturuyor.

DETAY MAXİNET’TEN 5 MİLYON TL

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bir bilgilendirme yazısında da çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Çiftlik Bank’tan sonra ortaya çıkan ve yine saadet zincirine benzer bir oluşum olan Detay Maxinet isimli şirketin, Mehmet Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde toplam 5 milyon 96 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Bu gelişme üzerine iki yapı arasında bağlantı olabileceği belirtildi. Türkiye genelinde 40 bine yakın üyesi bulunan Detay Maxinet, üyelerine ‘sadece bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri bir sistem’ vaat ediyordu. ‘Piramit sistemiyle dolandırıcılık’ soruşturması sürerken, geçen hafta şirketin hesaplarına el konuldu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışMehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışBinlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı.
33 yıl sonra şehit sayıldı!33 yıl sonra şehit sayıldı!TSK 1984 yılında Kars'ta yapılan askeri tatbikatta astsubayın kurşunuyla ölen er Düzali Özel'i şehit saydı, 33 yıl aradan sonra maaş bağlandı.
Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktıEren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktıGümüşhane’deki operasyon sırasında 2 askeri yaralayan PKK’lı teröristlerin, geçen yıl Başçavuş Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden grup olduğu belirlendi. Yaralı olduğu düşünülen teröristlerin izi sürülüyor.
Trump’tan Çin'e: Harika bir gelecek bizi bekliyorTrump’tan Çin'e: Harika bir gelecek bizi bekliyorABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin’in ticaret engellerini aşacağını ve iki ülkenin fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varacağını söyledi.
Askeri araç devrildi: 9 asker yaralandıAskeri araç devrildi: 9 asker yaralandıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandı.
Yunan bakandan bir tahrik daha!Yunan bakandan bir tahrik daha!Yunanistan, Ege’de gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Didim açıklarındaki Bulamaç adasını ziyaret eden Savunma Bakanı Kammenos, yanındaki heyetle birlikte üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel de al!' yazan anıtın önünde poz verdi.
  • PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü08 Nisan 2018 Pazar 23:00
  • ABD petrol kaçırmaya hazırlanıyor08 Nisan 2018 Pazar 22:58
  • İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması08 Nisan 2018 Pazar 18:00
  • 'Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak'08 Nisan 2018 Pazar 17:30
  • Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbullular dikkat08 Nisan 2018 Pazar 16:00
  • Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap08 Nisan 2018 Pazar 15:30
  • Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe08 Nisan 2018 Pazar 15:17
  • Türksat'tan iki rekor birden geldi08 Nisan 2018 Pazar 15:17
  • "İstanbul'un altında 20 bin kişi çalışıyor"08 Nisan 2018 Pazar 15:14
  • Tanklara yerli mühimmat geliyor08 Nisan 2018 Pazar 15:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri