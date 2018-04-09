09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette..

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İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette..
İstanbul’da yalnız yaşayan genç kadın karşı komşusunun çıplak vaziyette dairesine bakarak mastürbasyon yaptığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Komşu hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette.. İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette.. İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette..

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesinde cinsel taciz olayı ile ilgili şu ifadelere yer verildi; İstanbul Eyüp’te 11 Ağustos 2017 saat 22.00’de 5 yıldır tek başına yaşayan satış elemanı V.D., üst komşusu C. D. ile oturuyordu. Hafif aralık olan salon camını kapatmak isteyen C.D. adlı kadın karşı apartman dairesinde S. K.’nın çıplak vaziyette kendilerine doğru mastürbasyon yaptığını gördü. V.D.’ye haber vermesi üzerine iki kadın cep telefonları ile S. K.’yı görüntülemek istedi. Bunun fark eden S. K. başka odaya kaçtı. V. D. camı açarak S. K.’ya ‘dışarı çık’ diye bağırdı. S.K.’nın dışarı çıkmaması üzerine eline geçirdiği soda şişesini karşı dairenin camına fırlattı. Cam kırılınca çevredekiler dışarı çıktı. İki kadın polise haber vererek şikayetçi oldu.

5 GÜNDE 3 KEZ YAKALAMIŞ

Bir yıl önce taşınan S. K.’nın dairesini gözetlediğini fark ettikten sonra perdelerini sürekli kapalı tuttuğunu belirten V. D. polise verdiği ifadede, “Perdeleri açık olan S. K.’nın dairesini istemeden görmek zorunda kalabiliyorum. Son 5 günde 3 kez bu şekilde S.K.’yı yakaladım. Beni taciz edip uygunsuz hareketlerde bulunan S. K.’dan şikayetçiyim” dedi. Diğer kadın C.D. ise “Salonun camın hafif aralamıştım. Perdeyi kapatacakken, S.K.’yı çıplak vaziyette bize doğru uygunsuz bir şekilde gördüm. Telefonumla çekmek isterken elindeki beyaz havlu ile üzerini kapatarak başka odaya geçti” dedi.

İSTESEM BAŞKA YERDE YAPARIM

Evli ve 3 çocuklu S.K. ise “Havalar sıcak olması nedeniyle atlet ve şortla oturuyordum. Eşim ve çocuklar iki aydır memlekette idi. Evli ve çocuklu biriyim. Kimsenin görebileceği şekilde mastürbasyon yapmam söz konusu değil. Yapsam bile müsait yerde yaparım. Ben şikayetçinin dairesine bakan camdan sigara içtiğim için rahatsız olmuş olabilir. Odamın camının kırılması konusunda şikayetçi değilim” dedi.

Oturduğu dairenin penceresinden V. D. ve C.D. adlı kadınlara bakarak çıplak vaziyette mastürbasyon yaparak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve hakkında 3 yıla kadar hapis istenen S.K.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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