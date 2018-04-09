09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı!

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Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı!
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan ve saatler süren çalışmalar sonunda söndürülebilen yangına ilişkin soruşturmasında ilk bulgulara ulaşıldı. Yangının başlangıç yeri kesin olarak tespit edildi.
Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı! Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı! Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı!

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın onlarca itfaiye ekibinin katılımıyla saatler sonra söndürülebilmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı iki başsavcı vekili ve bir savcı yürütüyor. Soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Hastaların, hasta yakınlarının ve diğer görgü şahitlerinin ifadeleri alındı. Yangının çıkış yeri belirlendi. 

Cam şişe kumbaraları!

Soruşturmadaki ilk tespitlere göre yangın hastanede kullanılan alkol ve tıbbi malzemelerden elde edilen cam atıklar için kullanılan ve 'kumbara' olarak adlandırılan iki konteynerden çıktı. Duvara bitişik olan ve dış cephe kaplamasına temas eden kumbaralarda çıkan yangın kısa sürede aşağıdan yukarıya doğru yayıldı. 

Yangın merdiveninden izmarit

Güvenlik kameralarının incelenmesi neticesine yangının başladığı kumbaralara yangın öncesi herhangi birinin yaklaşmadığı da belirlendi. Kumbaraların neden tutuştuğu, nasıl alev aldığı ise henüz tespit edilemedi. Kumbaralar da inceleniyor. Hastanenin içinden dışarı ısıtıcı atıldığına dair iddia da titizlikle soruşturuluyor. Kumbaralar yangın merdiveninin hemen yanıbaşında olduğu için, yangın merdiveninden sigara izmariti atılmış olması ihtimali üzerinde de duruluyor. Soruşturma devam ediyor.

Milliyet

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