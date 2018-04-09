Karamollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelin

SP lideri Karamollaoğlu,"İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin" dedi

Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nı Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın fitili ateşlediği Belde-i Muhayyere’de gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye’nin dört bir tarafındaki teşkilatlardan yoğun bir katılım olurken, programda aşk, heyecan ve coşku hâkimdi.

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, yaşanan gelişmelere dikkat çekerek bıçağın kemiğe dayandığını kaydetti. Konuşmasında ilim adamlarına da seslenen Saadet lideri, "İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin" dedi.

Karamollaoğlu, konuşmasında "Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

“Ya yok olacağız ya da ihtilafları bir kenara bırakıp birlik olacağız. Bütün insanlık bizi bekliyor. Bunun için de yanlışlarımızın farkına varmamız gerekir ve birbirimizi uyarmamız gerekir. Ne yazık ki bugünkü iktidar, onun elindeki medya ve şakşakçıları yangına körükle gidiyor. Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelin… İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin. İlim erbabına sesleniyorum; siz soyguna nasıl cevaz verirsiniz israfa nasıl göz yumarsınız. Adalet zalim sultanın karşısında tereddüt etmeden terennüm edebilmektir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Özellikle iktidar mensuplarına, belli makamları işgal edenlere sesleniyorum; gelin şu memleketi el birliğiyle düzeltelim” diye konuştu.