09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık!

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Motorini biyodizelle harmanlama zorunluluğuyla birlikte yağlı tohumlar ve atık yağlardan elde edilen biyodizelin üretiminin bu yıl yüzde 52 artışla 110 bin tona ulaşması ve atık yağlardan ekonomiye 80 milyon avroya yakın girdi sağlanması hedefleniyor.
Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık!
Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık! Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık! Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık!

 

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine, Türkiye'de biyodizel üretiminin son yıllarda arttığını, geçen yıl ülke genelindeki 5 tesiste 72 bin tonluk üretim yapıldığını belirtti. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı biyodizel harmanlama tebliği ile 1 Ocak 2018'den itibaren motorine zorunlu olarak binde 5 biyodizel harmanlama düzenlemesinin getirildiğini, uygulamanın ilk 3 ayda başarılı neticeler verdiğini dile getiren Borovalı, sektörün yıllardır beklediği hareketliliğe kavuştuğunu ifade etti.

Borovalı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2017 yılında 72 bin ton üretim yapıldı. Zorunluluğun devreye girmesiyle bu yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde bir artışla 110 bin ton üretim yapacağımızı, bunun zaman içinde 130 bin tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Zorunlu harman özellikle atık yağların toplanması ve biyodizele çevrilmesi için yapılacak çalışmalara hız verdi. Çevre Bakanlığının konu üzerinde hassasiyetle durması hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak.

Sektör olarak 2017 yılında 38 bin ton atık bitkisel yağ topladık ve biyodizele çevirdik. 2018'de bunun 70 bin tonu geçmesini bekliyoruz. Türkiye'de kullanılabilir atık yağ potansiyelinin 350 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Yıllar içinde bu rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz."

40 MİLYON AVROLUK KATKI

Toplanan atık yağların tesislerde kimyasal işlemlerin ardından biyodizele dönüştürüldüğünü ve tonunun ortalama bin avro fiyatla satıldığını anlatan Borovalı, geçen yıl atık yağlardan ekonomiye 40 milyon avro katkı sağladıklarını, bunun 2018'de iki katına çıkacağını ve 80 milyon avroya ulaşacağını düşündüklerini ifade etti.

KANOLA ÜRETİMİ ARTIYOR

Geçen yıl biyodizel üretiminin yaklaşık 34 bin tonunun ise kanola, aspir ve yeni kullanılmaya başlanan ketencik tohumundan elde edildiğine işaret eden Borovalı, yağlı tohumlarda ekim alanlarının artmasıyla ithalatın düşüşe geçtiğini dile getirdi.

Özellikle kanolada dikkat çekiçi artışlar yaşandığına işaret eden Borovalı, "Kanola üretimi bir yılda yaklaşık 30 bin tondan 160 bin tona yükseldi. Ekim alanı 500 bin dekarı geçti. Birkaç yıl içinde sadece kanolada 1 milyon dekar ekim alanına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bir süre sonra Türkiye kendi yağlı tohum ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı. 

Borovalı, ülkedeki 5 tesisin toplam üretim kapasitesinin 250 bin tonu bulduğunu belirterek, Avrupa'da motorindeki harman zorunluluğunun yüzde 8 olduğunu, bu seviyelere gelinmesi halinde yeni yatırımların yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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