'Süper Teşvik'ten yararlanacaklar belli oldu

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar:

Alvi Medica,

Assan,

Atayurt,

BMC (4 adet proje),

CFS,

Dow Aksa,

Ekore,

Ersan,

SASA (2 adet proje),

İpek Mobilya,

Most Makine,

Siirt Bakır,

Metcap Enerji,

TUSAŞ,

Oyak Renault,

Yıldız Metalurji,

Vestel,

Sütaş,

Tosyalı.

Desteklenecek yatırım konuları

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer alıyor.

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)

• Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)

• Ham Petrol İşleme Rafinerisi

• Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)

• Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme

• Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)

• Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)

• Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)

• Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)

• Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)

35 bin kişiye doğrudan istihdam

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerin, ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle yatırımların ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkilerinin güçlü olması beklenmekte, anılan yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki yaratılacağı öngörülüyor.