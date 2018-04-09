Seren Serengil'e ikinci kez hapis şoku!

Sunucu Seren Serengil, ikinci kez hapis cezası ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Serengil'in bu kezde Işın Karaca'nın kendisi hakkında yapılan yayınların durdurulması kararına uymadığı için disiplin hapsi isteniyor.

Ünlü sanatçı Işın Karaca, Seren Serengil'in sunduğu magazin programında kendisi hakkında yapılan yayınların durdurulması için mahkemeden tedbir kararı çıkarttı.

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, icra memurları aracılığıyla iletilen ihtiyadi tedbir kararını kabul etmedi ve mahkemede bu yolla infaz ya da tebligat işlemi olamayacağını savundu.

Karaca'nın avukatları, karara rağmen programda Karaca ve eski eşi hakkında yayın yapmayı sürdüren Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil hakkında 6 aya kadar disiplin hapsine çarptırılmasını talep etti.

Serengil, daha önce de Gülben Ergen'in hakkında yayın durdurma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün hapis yatmıştı.