09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım

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Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım
Tekirdağ'da yaşanan kan donduran olayda yeni bir gelişme daha yaşandı.
Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım

Tekirdağ'da, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçırdıktan sonra yakalanan Hayati Belli (47) Yakalanmasaydım, kızı da kendimi de öldürecektim" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde, 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, 10 gün önce cezaevinden tahliye edildi. Hayati Belli, geçen cuma gecesi tartışma sırasında eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile çocukları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü.

Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Jandarma dün, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında sistemin alarm vermesi üzerine aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak gözaltına aldı, Melisa Y. de kurtarıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Hayati Belli'nin ifadesinde, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. 'Bana her şey anlat' dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya istismarda bulundum. Eşim bana sürekli 'P........' diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştuğu öğrenildi.

'KIZI DA KENDİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'

Hayati Belli, yakalanmaması halinde kaçırdığı Melisa Y., ile kendisini de öldüreceğini belirterek, "Bu kadar olayı olduktan sonra artık yaşamamın bir anlamı yok. Olayın olduğu eve gelerek burada önce kızı öldürecektim, sonra da kendim intihar edecektim" dedi.

MELİSA, CİNAYETLERİ DUYMAMIŞ

Hayati Belli'nin kaçırdığı Melisa Y., evde bulunduğu sırada cinayetleri hiç duymadığını ve zanlının kendisini ormanlık alana götürdükten sonra bilgisinin olduğunu söyledi. Bu arada jandarmadaki soruşturmasının ardından Melisa Y., babası tarafından alınarak götürüldüğü öğrenildi. Komşuları, öldürülen Ardınç Edirne'nin annesi Güzel Belli'ye yeni bisiklet aldırdığını ve havaların güzel olduğu zamanlarda evlerinin çevresinde bisiklete bindiğini söyledi.

JANDARMA YELEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşi ve iki üvey oğlunu öldüren Hayati Belli, jandarmadaki sorgusunun ardından bugünüzerine jandarma yeleği giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Belli'in savcılıktaki sorgusu sürüyor.

 

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