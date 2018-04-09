Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.
09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
- Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkatÇorum Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi belli olduAB'den 1 milyon kişiye vatandaşlık!Gökçek'ten bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Teşvik Paketi'ni açıklıyorVolkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Erdoğan ve Putin'den kritik görüşmeRekora doymuyor! Tarihinde ilk kez...Ilıcak casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:59 Güneş 06:28 Öğle 13:12 İkindi 16:50 Akşam 19:44 Yatsı 21:07
- 21°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 22°C Ankara
- 20°C Antalya
- 23°C Artvin
- 22°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 113.921 -0.71
- Altın: 174,072 0.30
- Dolar: 4,0636 0.45
- Euro: 5,0001 0.70
Rekora doymuyor! Tarihinde ilk kez...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çorum Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi belli olduÇorum şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Teşvik Paketi'ni açıklıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Tören'inde konuşuyor...
Rekora doymuyor! Tarihinde ilk kez...Euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni rekor kırdı.
Enerjide 5,2 milyar dolarlık dev imzaTürkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzaladı.
Tavada kalan yağdan 40 milyon avro kazandık!Motorini biyodizelle harmanlama zorunluluğuyla birlikte yağlı tohumlar ve atık yağlardan elde edilen biyodizelin üretiminin bu yıl yüzde 52 artışla 110 bin tona ulaşması ve atık yağlardan ekonomiye 80 milyon avroya yakın girdi sağlanması hedefleniyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ilıcak casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
- İstanbul'daki dehşet Çiftliği yıkıldı!
- Hastanede skandal üstüne skandal...
- Tekirdağ'daki cani: Kızı da kendime de vuracaktım
- Seren Serengil'e ikinci kez hapis şoku!
- Köyün erkeklerine şok! Nüfusta kadın görünüyorlar
- Yargıtay'dan emsal karar!
- Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı!
- Numarasını vermeyince köpeğini üzerine saldı!
- İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette..
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
- Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.