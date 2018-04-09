Rekora doymuyor! Tarihinde ilk kez...

Euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni rekor kırdı.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0022 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.