Erdoğan, dev teşvik paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Geçtiğimiz sene hazırlıkları tamamlanan 23 proje ve 19 firmaya vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

CARİ AÇIK 19 MİLYAR DOLAR İYİLEŞECEK

47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2023 hedefleri konumunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği olan dostlarımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5.8 düzeyinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor "Fazla büyüme hayırlı değildir" neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?"

DOĞU'YU İHMAL ETMEYİN

Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda alt yapıları yapmamız lazım ki İran'dan turistler geldiği vakit Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.

S-400 DİYORUZ BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ve inşallah 2023'te bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Enerjimizin yüzde 10'unu buradan temin etmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı zamanda ülkemize kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler... Bu mühendislerimiz Rusya'da yetiştiriliyor. Sistem oturunca diğerleri de takipe edecek. 3.500 istihdam, 10 bine ulaşacak. Bunlar Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor.

Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranı ile bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz.

FAİZİN DÜŞMESİ GEREKİYOR

Yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırım yapılsın. istihdam gelecek, istihdam olunca üretim sonra da ihracat olacak. Bu sistem de bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Eylül 2016'da kabul edildi ve 1 ay sonra da kabul edildi. Geçtiğimiz yılın 2'nci yarısında kamu ve özel sektörün katılımıyla ortak bir yatırım vizyonu oluşturuldu. Hangi desteklerin sağlanacağı somut olarak ortaya konulmuş oldu.

Teşvik belgeleri ile ana başlıkları şu şekilde ifade edebiliriz

Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.

Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor.

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.

Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz desteği verilecek.

Ayrıntılar Geliyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Unutmayalım, dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor.

Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Yıllardan beri uygulanan sistem dışında adeta ısmarlama, teşvik sistemini hayata geçirdik. Özelliği, yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak alanlara özel teşvik vermekti. Bugün icra ettiğimiz bu teşvik sistemi, sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir.

Toplam büyüklük 135 milyar, yararlanan proje sayısı 23. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum...

Türkiye'yi bir yatırım üssü haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye için attığımız adımlar değerli yatırımcılarımızın görüşleri de bizim için yol gösterici oluyor.

10 milyon vatandaşımıza iş imkan sağladık. Spekülatörlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık.1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor.

Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız, ithalattaki azalma 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak.

Ellerindeki teknik bilgiye rağmen IMF'nin 2017 başındaki Türkiye büyüme tahmini yüzde 2.9'du OECD'ninki yüzde 3.4'dü. Türkiye yüzde 7.4 ile bu tahminleri iki katının üzerine çıkardı. Bu büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tamamını geride bırakarak birinci sıraya oturduk. Bu başarı yatırımcılarımıza iş adamlarımıza aittir.

İnşallah bu yıl ihracatta orta vadeli hedefimiz üzerinde, 169 milyar doların üzerinde bir ihracat değerine ulaşacağız. Ülkemiz ve ekonomimiz üzerinde yapılan algı operasyonlarına rağmen, Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.