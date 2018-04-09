Patates fiyatı dibi gördü

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, 2 ay önce depolarda 300 bin ton patatesten bugün itibariyle 150 bin ton patatesin kaldığını ve üreticilerin depolardan çıkması için 10-15 kuruşa sattığını açıkladı.

Patates üreticilerinin bu yıl sıkıntı çektiğini dile getiren Kenar, yeni patates ekiminin başladığını ve gelecek sezondan umutlu olduklarını söyledi. Kenar, açıklamasında şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 buçuk aydır patatesin depolarda kalacağı konusunda üzerinde duruyorduk. Elimizde tüketimden daha çok patates olduğunu söylemiştik. Nisan ayına girdik yaklaşık 100-150 bin ton patates depolarda kaldı. Çiftçilerimiz bu konuda mağdur oldular. Bu yıl içerisindeki ekilecek olan patatesimizin alt yapısını oluşturmak için gübre mazot gibi giderler için ellerinde sermaye oluyordu.

Böyle olunca da üreticiler sıkıntıya girdiler. Bu yılı böyle sıkıntılı geçirdik, önümüzdeki yıl inşallah patatesin hak ettiği değeri bulur da çiftçilerimiz bu yılki zararlarını önümüzdeki yıl karşılarlar. 10-15 kuruş değerine sahip. Çiftçilerimiz parasal değerinden ziyade depolardan çıkarma çabası içerisinde. Çiftçiler patates tüccarına ’Ne verirsen, al götür’ düşüncesiyle depoların temizlenmesi derdine düştü."