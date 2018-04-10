10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Euro uçuşa geçti! 5 lirayı aştı

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Euro uçuşa geçti! 5 lirayı aştı
Son günlerde hareketli günler geçiren Euro, yeni haftanın ilk gününde psikolojik sınır olan 5 liranın da üzerine çıktı.
Euro uçuşa geçti! 5 lirayı aştı Euro uçuşa geçti! 5 lirayı aştı Euro uçuşa geçti! 5 lirayı aştı

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla ruble öncülüğünde Türk Lirası’nda değer kaybı gözlenirken, dolar/TL yeni tarihi zirvesi olan 4.0755’e tırmanırken, Euro/TL 5 seviyesinin üzerini test etti. Euro 5.0064 ile tarihi zirvesine ulaştı.

Ruble, ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımların RUSAL Capital’in teknik olarak temerrüt endişelerini artırmasının ardından yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti ve bu şirket tarafından çıkarılan dolar tahvilleri Rus kredi piyasalarında kayıplara öncülük etti. ABD, cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirdi.

Bu gerekçeyle gelişmekte olan ülkelerin paraları arasında Ruble dolar karşısında bir ara yüzde 2.5’e yakın kayıp ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 0.9 kayıp ile Güney Afrika Randı, yüzde 0.69 ile TL izledi.

ÇOK NEDEN BULUNUYOR

Dün Rusya ve Suriye askeri makamları Suriye’ye İsrail savaş uçakları tarafından saldırı yapıldığını söylediler. Diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD-Rusya gerginliği piyasalarda olan endişe gibi unsurlar TL üzerinde baskı yarattı.

Rus borsası %12.5 değer yitirdi.

SEPET DE TARİHİ ZİRVE YAPTI

Dün sabah 4.5059 seviyesinde olan sepet bazında TL zirve olan 4.5366’ya kadar yükseldi. Cuma günü yüzde 13.32’ye kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.15 seviyesinden kapandı. Bugün euro güne 5,01 seviyesinden başladı.

 

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