Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı

Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan son gerginlikler esnasında, Yunan bayrağının renkleriyle yapılan bu organizasyon büyük tepki çekti.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenledi.
YUNAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE SİRTAKİ OYNADILAR
Etkinliğe katılanlar, üzerlerine mavi-beyaz renkli kıyafetler giyerek Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadılar.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.
ÜNLÜLER "YAYLALAR"I SÖYLEYİNCE KILIÇDAROĞLU HAKARET ETMİŞTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sınırda askere moral vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte "yaylalar" marşını söyleyen ünlülere hakaretler yağdırmış, "reziller" demişti.