10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 113.156 -1.38
  • Altın: 174,986 0.83
  • Dolar: 4,0600 0.37
  • Euro: 5,0010 0.71

Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı

»
Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı.
Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı
Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı

Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan son gerginlikler esnasında, Yunan bayrağının renkleriyle yapılan bu organizasyon büyük tepki çekti.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenledi.

YUNAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE SİRTAKİ OYNADILAR

Etkinliğe katılanlar, üzerlerine mavi-beyaz renkli kıyafetler giyerek Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadılar.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.

ÜNLÜLER "YAYLALAR"I SÖYLEYİNCE KILIÇDAROĞLU HAKARET ETMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sınırda askere moral vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte "yaylalar" marşını söyleyen ünlülere hakaretler yağdırmış, "reziller" demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimAnkara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimBakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bozdağ, ABD ve Rusya'dan gelen çelişkili açıklamalara değinerek, 'uluslararası toplum birlikte hareket etmeli'
Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalıTürkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalıKadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı.
Karamollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelinKaramollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelinSP lideri Karamollaoğlu,"İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin" dedi
Bozdağ'dan Yunanistan'a sert tepki!Bozdağ'dan Yunanistan'a sert tepki!Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın son zamanlardaki küstah politikası hakkında sert açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir.'' dedi.
CHP'den Aylin Nazlıaka kararıCHP'den Aylin Nazlıaka kararıAnkara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın 2016'da ihraç edildiği CHP'ye dönmesi için Parti Meclisinde (PM) yapılan oylamadan ret kararı çıktı
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG göndermesi: Ahmaklık!Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG göndermesi: Ahmaklık!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Foreign Policy dergisinde 'Zeytin Dalı Harekatı’nın Anlamı' başlıklı bir makale kaleme aldı.
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler06 Nisan 2018 Cuma 20:08
  • Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap06 Nisan 2018 Cuma 18:10
  • Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu06 Nisan 2018 Cuma 14:15
  • Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...06 Nisan 2018 Cuma 13:25
  • AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışması05 Nisan 2018 Perşembe 23:53
  • Ermenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruz05 Nisan 2018 Perşembe 23:28
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava05 Nisan 2018 Perşembe 14:38
  • Bozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildi05 Nisan 2018 Perşembe 11:20
  • Temel Karamollaoğlu: Bakkal satılamayacak sürede fabrika satılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 10:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri!05 Nisan 2018 Perşembe 09:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri