10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası

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Yerli otomobil girişiminin CEO’luğuna 1990 yılından bu yana dünyanın en büyük otomotiv tedarik ve teknoloji şirketi Bosch’ta görev yapan, Gürcan Karakaş’ın getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası
Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası Yerli otomobil CEO'su belli oldu iddiası

Türkiye’nin önde gelen 5 büyük şirketinin oluşturduğu yerli otomobil girişiminin başına getirilecek olan CEO’nun kim olacağı konusunda sona yaklaşıldı. Görüşülen üç adaydan biri olan Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın CEO’luğa en yakın isim olduğu konuşuluyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre projenin koordinasyonunu yürüten Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticilerinin henüz doğrulamadığı, ancak “görüşülen güçlü adaylardan biri” olarak tanımladığı Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında OrtadoğuÜniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

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1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ALMANYA’NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

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