İşte teşvik verilen firma ve projeler

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor. İşte teşvik alan firmalar ve projeler...