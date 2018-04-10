10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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İşte teşvik verilen firma ve projeler

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İşte teşvik verilen firma ve projeler
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor. İşte teşvik alan firmalar ve projeler...
İşte teşvik verilen firma ve projeler İşte teşvik verilen firma ve projeler İşte teşvik verilen firma ve projeler

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:

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