10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Her şey bir ihbarla başladı...

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Her şey bir ihbarla başladı...
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek çiftliğinde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri kendilerine silah doğrultarak direnen kişi ile içeride bulunan iki kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı.
Her şey bir ihbarla başladı... Her şey bir ihbarla başladı... Her şey bir ihbarla başladı...

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek çiftliğinde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri kendilerine silah doğrultarak direnen kişi ile içeride bulunan iki kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek ve iki tabanca ele geçirildi.

Sincan'da üç kişi tarafından bir süre zorla alıkonulduğunu iddia eden 39 yaşındaki Filiz İ, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. 

Bunun üzerine Filiz İ. ile görüşen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çoğlu Mahallesi'ndeki bir köpek çiftliğinde zorla alıkonulduğunu bildirmesi üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi.

Çiftlik evinde polisleri karşısında gören Ahmet Y. (28) elindeki pompalı tüfeği doğrultarak direnmeye çalışırken, yanında bulunan Ersin T. (32) ile Afganistan uyruklu olduğunu bildiren Abdülmennan isimli kişi de ekiplere mukavemet etti.

Bunun üzerine üç kişi zor kullanılarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yoğurt ve turşu kutularına gizlenen yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler bulundu.

Söz konusu kişiler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, polise silahla mukavemet, uyuşturucu madde imalatı ve bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Polisleri görünce kaçan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Bu arada, ekiplerin söz konusu soruşturma kapsamında aradığı siber suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı Eyüp K. (25) ile hırsızlık ve uyuşturucudan sabıkası bulunan Emre B. (23), Etimesgut ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde polisleri görünce kaçmaya başladı.

Sincan-Etimesgut tren yolu üzerinde kovalamaca sonucu yakalanan iki kişi gözaltına alınırken, Eyüp K'nin üzerinde bir miktar kubar esrar ele geçirildi. 
Sorguları devam eden şüphelilerle ilgili kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

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Her şey bir ihbarla başladı...Her şey bir ihbarla başladı...Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek çiftliğinde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri kendilerine silah doğrultarak direnen kişi ile içeride bulunan iki kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı.
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