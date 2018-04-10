Tarihi proje panikletti! AB'ye şikayet edecekler

CHP'den sonra Rumlar da, Erdoğan ile Putin'in temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'ni Avrupa'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Akkuyu NükleerSantrali'nin temelini atmıştı.

Temel atma töreninin üzerinden saatler geçmeden açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı; nükleer santrali yaptırmayacaklarını, konuyu önce AYM'ye sonra da AİHM'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

20 milyar dolarlık yatırım nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet edecek olan CHP'den sonra, benzer bir adım da Rumlardan geldi.

RUMLAR PANİK YAPTI

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, santralin yapımının çok tehlikeli olduğunu kendilerinin de bu tehlike ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİNE ŞİKAYET

Santralin durdurulması için protesto hazırlığında olduklarını ifade eden Prodromou, durumu Avrupa Birliği'ne taşıyacaklarını söyledi.