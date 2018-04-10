10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Bakan Albayrak açıkladı: Trakya yerli kaynak üssü olacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak AK Parti Silivri 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
Bakan Albayrak açıkladı: Trakya yerli kaynak üssü olacak
Bakan Albayrak açıkladı: Trakya yerli kaynak üssü olacak Bakan Albayrak açıkladı: Trakya yerli kaynak üssü olacak Bakan Albayrak açıkladı: Trakya yerli kaynak üssü olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle Trakya havzasında artan nüfus, büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil, yerli kaynakları değerlendirmek için, tüm Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Albayrak, Mega Saray'da düzenlenen AK Parti Silivri 6. Olağan İlçe  Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un çehresi ve kaderi değişirken, AK  Parti belediyeciliğinin değdiği ilçelerin başka bir sınıfa doğru bir hızla  ilerlediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da hükümet tarafından ortaya konulan  icraatı Silivrililerin gördüğünü ifade eden Albayrak, "3. Havaalanı, 3. Köprü,  hepsinin ötesinde Kanal İstanbul diyoruz.  Bundan en çok nasiplenip başka bir  lige çıkacak ilçeler dediğimizde, Çatalca ve Silivri hakikaten ayrışıyor. Çatalca  ve Silivri ayrışırken, belediyesi bizde olmayan bu ilçelere soruyorum, biz  teşkilat olarak içimize sindiriyor muyuz? O zaman çok net şunu söylememiz lazım.  Bugün artık AK Parti'de siyaset yapmak, önümüzdeki seçimlerde daha çok oy alıp,  hizmete talip olmanın ötesinde bir noktaya ulaştı." diye konuştu.

AK Parti'de siyaset yapmanın, ülkenin bekasını savunmak, gerekirse  canını feda etmekle eş düzeye eriştiğini dile getiren Albayrak, sözlerine şöyle  devam etti:

"Siyaset rakiplerle yapılır. Rakip diye yarıştığımız belediye, bunun  sahip oluduğu parti, bu partinin söylemi, duruşu ülkenin bir cendereden geçtiği,  ateş çemberinden geçtiği bu günlerde, ihanet içinde olan yapılarla kol kola  yürüyen CHP'nin içinde bulunduğunu görüyor muyuz? Afrin'de bir savaşla karşı  karşıyayız. Mehmetçik'imiz canını feda edecek şekilde ülkenin bekası için her gün  operasyondan operasyona koşuyor. Ötesinde bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti  Devleti, Cumhurbaşkanı, iktidarı,  hükümeti bir savaş veriyor. Olay bir hükümet,  parti savaşı değil. Ülkenin bekası ise eğer bu ülkedeki tüm siyasi kurumlar yek  vücut olmalı. Bakıyorsunuz MHP, konu vatansa dimdik bir duruş sergiliyor. CHP  nerede pozisyon alıyor? Hapislerde ihanet içinde olan FETÖ'cüler başta olmak  üzere, ihanet içinde olan terör örgütü mensupları olmak üzere söylem, eylem,  duruş olarak CHP kimle yürüyor, bunu görüyoruz değil mi? Esas önemli nokta bu."

Albayrak, AK Parti siyasetini, hizmet anlayışını tekrardan Silivri'ye  getirmenin ötesinde, bir kurtuluş savaşının içinden geçilen bu günlerde  Silivri'deki köylerde, merkezin dışında oturan tüm vatandaşların, oynanan bu  ihanet senaryolarının farkında olması için bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

"TRAKYA HAVZASINI EN ETKİN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin ilk nükleer  santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına değinerek, "Bu hafta diyorlar  '60 yıllık bir rüya'. Ben de diyorum ki bırakın 60 yıllık, 100 yıllık, 100'lerce  yıllık hayalleri hayata geçiren bu ülkede bu güçlü liderliğin en ön safında yer  alan Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömür ile ilgili  sözlerine ilişkin, şunları söyledi:

"Bir video attı arkadaşlar. Bir de baktım ki bu ana muhalefet kendi  teşkilatına vatan haini diyor. Trakya'da, Eskişehir'de yerli kömürün çıkarılıp,  yerli kaynaklarla ülke istihdamına, ekonomisine, cari açığına bir merhem olsun  diye, bu iktidarın yerli ve milli kaynak stratejisini baltalamak için bir şeyler  yapıyor. Bir videoya baktım dediğine, bir de baktım sahaya inenlere.

Sadece Trakya havzasında 2 milyar ton, 2-3 bin kalori kömürümüz var.  Peki biz ne diyoruz yerli ve milli kaynak olarak? Bunları değerlendirmemiz lazım  değil mi? 40 milyon ton ithal kömür mü alalım, dışarı para mı verelim? Yoksa bu  kaynakları en çevreci, en kaliteli, en kurumsal imkanlarla, en profesyonel  şekilde ekonomiye, istihdama mı kazandıralım? Biri ayrı çalıyor, biri ayrı  çalıyor."

Albayrak, bu dönemde de özellikle Trakya havzasında artan nüfus,  büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil,  yerli kaynakları değerlendirmek için tüm Trakya havzasını en etkin şekilde  değerlendireceklerini ifade etti.

 

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