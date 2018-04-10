10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.156 -1.38
  • Altın: 173,966 0.24
  • Dolar: 4,0588 0.34
  • Euro: 4,9985 0.66

Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?

»
Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını açıkladı.
Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor? Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor? Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?

Türkiye, 2019 yılında cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim hazırlıkları ise şimdiden başladı. AK Parti ve MHP, 2019 için “Cumhur İttifakı” altında bir araya geldi. Muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan geldi.

"İTTİFAK GÖZÜKÜYOR"

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Çıray, 2019'da muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

"Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

İKİNCİ TURDA OLMALI

Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

YENİ BİR ANAYASA

Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır.

Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını açıkladı.
Ankara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimAnkara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimBakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bozdağ, ABD ve Rusya'dan gelen çelişkili açıklamalara değinerek, 'uluslararası toplum birlikte hareket etmeli'
Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalıTürkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalıKadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı.
Karamollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelinKaramollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelinSP lideri Karamollaoğlu,"İlim adamının ilim erbabının mesuliyeti herkesten daha fazladır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenler bilerek yanlış yaparsa bunun hesabını verir. Bunun bir de öbür tarafı var. Allah rızası için yanlışa destek vermeyin" dedi
Bozdağ'dan Yunanistan'a sert tepki!Bozdağ'dan Yunanistan'a sert tepki!Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın son zamanlardaki küstah politikası hakkında sert açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir.'' dedi.
CHP'den Aylin Nazlıaka kararıCHP'den Aylin Nazlıaka kararıAnkara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın 2016'da ihraç edildiği CHP'ye dönmesi için Parti Meclisinde (PM) yapılan oylamadan ret kararı çıktı
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG göndermesi: Ahmaklık!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler06 Nisan 2018 Cuma 20:08
  • Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap06 Nisan 2018 Cuma 18:10
  • Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu06 Nisan 2018 Cuma 14:15
  • Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...06 Nisan 2018 Cuma 13:25
  • AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışması05 Nisan 2018 Perşembe 23:53
  • Ermenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruz05 Nisan 2018 Perşembe 23:28
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava05 Nisan 2018 Perşembe 14:38
  • Bozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildi05 Nisan 2018 Perşembe 11:20
  • Temel Karamollaoğlu: Bakkal satılamayacak sürede fabrika satılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 10:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri