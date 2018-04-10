10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Dizi için rapor aldı, başına gelmeyen kalmadı!

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Dizi için rapor aldı, başına gelmeyen kalmadı!
Severek takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.
Dizi için rapor aldı, başına gelmeyen kalmadı! Dizi için rapor aldı, başına gelmeyen kalmadı! Dizi için rapor aldı, başına gelmeyen kalmadı!

Çalıştığı işyerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin yeni bölümünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Açılan alacak davasında savunma yapan davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkemenin davayı reddetmesiyle sarsılan işçi, kararı temyiz etti.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, sık sık rapor aldığı tespit edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

'İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI'

"Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu, ancak son aldığı raporda hafta tatili gününün değiştirilmemesi halinde izlemek istediği diziyi izleyemeyecek olması nedeni ile rapor alacağını beyan ettiğini ve ertesi gün rapor aldığını söylemiştir. İşçinin rapor almadan önce sağlıklı olduğunu bu davranışının iyi niyet kurallarına ve işverene sadakat borcuna aykırı bir davranış olması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği buna karşılık davacının izin günü değiştirilmez ise 'şaka' amaçlı sevdiği diziyi izlemek için rapor alabileceğini belirttiği anlaşılmaktadır."

"Davacının aldığı feshe sebebiyet veren sağlık raporunun aksi ispatlanamadığından işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmamaktadır. Ancak davacının 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu, sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığı açıktır. Davacının bu eylemi, iş akışını olumsuz etkilediğinden fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur."
 

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