Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan kanlı olayla ilgili üniversite yönetimini eleştirdi ve istifa beklentisini ifade etti.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türk Polis Teşkilatı‘nın kuruluşunun 173.üncü yılını kutluyorum. Hak ettikleri mevkilere gelmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ek gösterge artışından tutun da emekli polislerimize verilen 100 liralık temsil tazminatının yükseltilmesi için gerekli müracaatı derhal yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum.



ESKİŞEHİR'DE ÖLENLERDEN BİRİ ÜLKÜDAŞIMIZ

5 Nisan günü gözü dönmüş bir katil Osmangazi Üniversitesi'ni kana buladı. Karanlık şahıs ülküdaşımız Fatih Özmutlu'nun da bulunduğu 4 kişiyi katletmiştir. Öncelikle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir.



ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI



4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden ayrılacak basireti hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.



KİM KİME BELGE OLMADAN FETÖ'CÜ DİYORSA...



Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.

NORMAL ŞARTLAR YOK Kİ OHAL'İ KALDIRALIM

FETÖ yıllar boyunca devletle iç içe geçmiştir. Mücadelede yırtılarak, kazınarak yok edilmesi tek seçenektir. Koro halinde OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutanlar şuursuz sorumsuz zihniyetler. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. CHP'den TÜSİAD'ına OHAL'e karşı gelenler Türkiye'nin beka meselesini kavrayamayan maksatlı çevrelerdir. Hele bir CHP var ki akıl fukarasıdır. CHP'nin paraşütü kapalıdır bunu çakıldığında anlayacaktır. FETÖ'cüler temizlenmeden OHAL bitmez. OHAL'in sürmesi milli zorunluluktur.



DOĞU GUTA TEPKİSİ



Bugüne kadar Suriye'de barışın sağlanması adına samimi ve kararlı bir duruş sergiledik. Ne acıdır ki Suriye'de sivil ve masumların ölümleri son bulmadı. Bugün Doğu Guta ve çevresinde katliam yaşandı. Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetimden çıkmıştır. Duma'da düzenlenen kimyasal saldırıyı nefretle kınıyorum. Parmağı olan kim varsa doğduklarına pişman edilmelerini temenni ediyorum. Suriye'de 7 yıldrı süren iç savaşın sona ermesi, sivil kayıoplaırn önüne geçilmeis için yapıcı rol üstelene Türkiye, kısa sürede önemli mesafeler almıştır. Artık Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir.



CHP'NİN SANATÇILARA TEPKİSİNE CEVAP: YAZIKLAR OLSUN



Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir uslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun. Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirkin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler CHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıklar olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir habergarabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir.



KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR



Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekapklarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.