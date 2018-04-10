10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

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Milli Savunma Bakanı Canikli, “Afrin'de terör tehdidi sürüyor, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş hükümete teslim edeceğiz” dedi.
Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız
Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

LAVROV: TÜRKİYE AFRİN'İ GERİ VERMELİ

Canikli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli"açıklamalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti: 

TEHDİT SÜRÜYOR

“Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz.Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz.”

 

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