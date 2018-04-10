10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 16°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 110.995 -1.91
  • Altın: 174,883 -0.06
  • Dolar: 4,0730 0.32
  • Euro: 5,0192 0.36

Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!

»
Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!
CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli provokasyonuna sert cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karakterini ortaya koydu, yarın ona en güzel cevabı vereceğiz" dedi.
Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz! Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz! Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!

Nisan Dünya Romanlar Günü'nde roman vatandaşlarla bir araya gelen ve bu buluşmada Suriyelilerle ilgili provokatif sözler sarfeden Kılıçdaroğlu'na cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi."Her defasında anamuhalefetin başındaki zatı kale almayayım zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum milletimize sorumluluklarımız mecbur bırakıyor."  diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; 

EN MAKUL İŞİ BİLE SKANDAL HALİNE GETİRİYOR

"Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.

KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU

Sen olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin sonra da sen yanına gidersin. Biz ikaz ettik olmadı olmayınca da ilişkimizi kestik. Suriyelilere verilen ayda 200-250 liraya dahi tahammül edememiştir. Şimdi de roman vatandaşlarımızla Suriyelileri kıyaslayarak karakterini ortaya koymuştur. Yarın roman kardeşlerimizle bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. Benim doğduğum büyüdüğüm mahalle roman kardeşlerimledir. Açık net, gizlemeye gerek yok. 

BUNLARI ANLATAYIM, CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. "

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli provokasyonuna sert cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karakterini ortaya koydu, yarın ona en güzel cevabı vereceğiz" dedi.
Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağızCanikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağızMilli Savunma Bakanı Canikli, “Afrin'de terör tehdidi sürüyor, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş hükümete teslim edeceğiz” dedi.
CHP'de Affan Keçeci istifa edip İyi Parti'ye geçtiCHP'de Affan Keçeci istifa edip İyi Parti'ye geçtiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Affan Keçeci partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.
Bahçeli'den çarpıcı açıklamalarBahçeli'den çarpıcı açıklamalarMHP Lideri Devlet Bahçeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan kanlı olayla ilgili üniversite yönetimini eleştirdi ve istifa beklentisini ifade etti.
Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?Saadet İyi Parti ile ittifak mı yapıyor?İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını açıkladı.
Ankara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimAnkara'dan Doğu Guta mesajı: Ortak hareket edelimBakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bozdağ, ABD ve Rusya'dan gelen çelişkili açıklamalara değinerek, 'uluslararası toplum birlikte hareket etmeli'
  • Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken CHP’lilerden “manidar” sirtaki skandalı10 Nisan 2018 Salı 07:15
  • Karamollaoğlu: Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum; kendinize gelin09 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
  • Bozdağ'dan Yunanistan'a sert tepki!07 Nisan 2018 Cumartesi 12:38
  • CHP'den Aylin Nazlıaka kararı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:18
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG göndermesi: Ahmaklık!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler06 Nisan 2018 Cuma 20:08
  • Türkiye'den Ruhani'nin sözlerine cevap06 Nisan 2018 Cuma 18:10
  • Kılıçdaroğlu'na Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyareti soruldu06 Nisan 2018 Cuma 14:15
  • Dikkat çeken sözler: Ne BM, ne ABD ne de Avrupa...06 Nisan 2018 Cuma 13:25
  • AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışması05 Nisan 2018 Perşembe 23:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri