Çok sert tepki: Yarın hak ettiği cevabı vereceğiz!

Nisan Dünya Romanlar Günü'nde roman vatandaşlarla bir araya gelen ve bu buluşmada Suriyelilerle ilgili provokatif sözler sarfeden Kılıçdaroğlu'na cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi."Her defasında anamuhalefetin başındaki zatı kale almayayım zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum milletimize sorumluluklarımız mecbur bırakıyor." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

EN MAKUL İŞİ BİLE SKANDAL HALİNE GETİRİYOR

"Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.

KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU

Sen olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin sonra da sen yanına gidersin. Biz ikaz ettik olmadı olmayınca da ilişkimizi kestik. Suriyelilere verilen ayda 200-250 liraya dahi tahammül edememiştir. Şimdi de roman vatandaşlarımızla Suriyelileri kıyaslayarak karakterini ortaya koymuştur. Yarın roman kardeşlerimizle bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. Benim doğduğum büyüdüğüm mahalle roman kardeşlerimledir. Açık net, gizlemeye gerek yok.

BUNLARI ANLATAYIM, CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. "